美國Phoenix Arcadia U12少棒國際交流友誼賽臺南登場 對戰強化選手實力

美國Phoenix Arcadia U12少棒國際交流友誼賽於臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，副市長葉澤山及體育局長陳良乾均出席。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府長期推動三級棒球國際交流政策，透過實際對戰與互動強化選手競技實力及拓展國際視野；副市長葉澤山11日代表市長黃偉哲出席於臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦的「美國 Phoenix Arcadia U12 少棒國際交流友誼賽」並擔任開球嘉賓，期盼透過國際賽事，協助選手累積實戰經驗、精進球技，展現市府深耕棒球與推動國際交流的決心。

鳳凰城市長Kate Gallego帶領Phoenix Arcadia U12 少棒隊來台，與臺南市少棒聯隊（省躬國小、億載國小、新進國小、協進國小、安慶國小、永信國小、善化國中）進行交流賽，透過比賽與場上互動，促進技術交流，並拓展年輕選手的國際視野；南市少棒聯隊特別準備茄芷袋、鑰匙圈、鳳梨酥、媽祖賜芙小泡芙及鄭成功洋芋片等深具臺南在地特色的伴手禮致贈美國隊，展現熱情好客的城市形象，在運動交流之餘也能進一步認識臺南文化。

黃偉哲市長表示，棒球是臺南重要的城市運動之一，市府多年來從基層扎根，逐步完善少棒、青少棒及青棒的培訓體系，透過國際交流，不僅可提升選手競技水準，也能累積寶貴的國際經驗，有助於台南棒球的永續發展。

美國鳳凰城市長Kate Gallego說，台美雙方多年來在軍事訓練、產業交流等領域保持良好互動，此次友誼賽更象徵雙城情誼的延續；她也提及星宇航空即將開航台灣直飛鳳凰城，象徵兩地交流邁入新里程，並感謝臺南市熱情款待與邀請前往鳳凰城交流訪問。

葉澤山副市長指出，臺南是一座熱愛棒球城市，亞太國際棒球訓練中心於賴清德總統擔任臺南市長任內規劃、黃偉哲市長任內完成六座球場整建，迄今已舉辦多場國內外賽事，提供選手展現實力舞台；他歡迎鳳凰城代表隊來到臺南，也期盼透過棒球深化交流、建立友好情誼。

南市體育局長陳良乾強調，亞太國際棒球訓練中心具備國際賽事等級場地與完善訓練設施，已成為國內外球隊進行交流與移地訓練的重要據點，此次交流活動於此舉辦，不僅有優質比賽環境，也有助深化國際友誼；未來也會持續以三級棒球為發展核心，整合國內外資源，推動更多國際交流活動，厚植臺南棒球實力，打造具國際能見度的棒球城市品牌。