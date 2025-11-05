美國UPS燃油貨機起飛後爆炸墜毀！路易維爾機場黑煙沖天 州長證實至少3死、11傷「數字恐再上升」

美國驚傳嚴重空難！當地時間11月4日下午5 點，一架載有3名機組人員、滿載28萬加侖燃油的UPS貨機，在肯塔基州路易維爾機場起飛後不久墜毀，失事地點距離跑道盡頭不到一英里，位於當地一處工業區。這架航班編號為 UPS 2976，原定飛往夏威夷檀香山。CNN 報導指出，路易維爾國際機場附近可見濃烈黑煙直竄天際。

麥道MD-11F為三引擎寬體貨機。（美聯社）

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）在記者會上表示，至少已有3人罹難，他並認為「這個數字恐怕還會增加」。目前至少確認11人受傷，其中有些傷勢非常嚴重。路易維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）在州長記者會前不久指出，現場出現「多起傷者，大火仍在燃燒」，並補充說本市所有緊急應變單位都已趕往事故地點。

2025年11月4日，美國肯塔基州路易維爾國際機場附近發生空難，現場升起陣陣濃煙。（美聯社）

州長貝希爾表示，機上機組人員的狀況仍不明，當局正盡速聯繫受影響的家屬。「任何看過影像的人都知道這起墜機多麼激烈，而且會有許多家庭在一段時間內焦急等待、惶惶不安。」他說。

聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查UPS 2976班機的墜毀事件。FAA表示，NTSB將主導本案調查。

失事的麥道MD-11F為三引擎寬體貨機，原由麥道生產，後由波音接手，現由UPS、聯邦快遞與漢莎貨運主要使用。該型客機於1990年首飛、1991年製造，後因燃油成本高多被改裝為貨機。最大起飛重量達63.3萬磅，可載逾 3.8萬加侖燃油。

