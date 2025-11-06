美國UPS貨機墜毀死亡人數上升至11人 起飛時左翼起火引擎脫落黑盒子尋獲

▲事故現場

【沁諠／編譯】當地時間11月5日，美國肯塔基州路易斯維爾一架美國聯合包裹運送服務公司（UPS）飛機墜機事故的死亡人數上升至11人，其中包括一名兒童。目前，救援人員仍在UPS位於路易斯維爾的全球航空樞紐搜尋更多罹難者，但肯塔基州州長表示，找到倖存者的可能性不大。

事故現場美墜毀貨機兩個「黑盒子」已成功尋獲回收。5日稍早時，美國國家運輸安全委員會已從墜毀聯合包裹運送服務公司（UPS）貨機上回收了兩個“黑盒子”，即飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器。美貨機墜毀細節揭露飛機起飛時左翼起火，引擎脫落

此外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）5日公佈了貨機墜毀時的部分細節內容。美國聯合包裹運送服務公司（UPS）飛機在肯塔基州起飛時，左翼起火，飛機引擎脫落，隨後發生墜毀事故。

美國肯塔基州州長安迪貝希爾已在5日宣布，該州因一架美國聯合包裹運送服務公司（UPS）飛機墜機事故進入緊急狀態，以應對事故造成的影響和善後工作。根據機場網站消息，截至5日上午，往返路易斯維爾的客運航班已恢復，但由於4日晚間航班延誤嚴重積壓，且目前只有一條跑道可供使用，航班運行仍受到影響。

美國聯邦航空管理局4日表示，美國國家運輸安全委員會將主導此墜機事故調查。這架貨機屬於美國聯合包裹運送服務公司，原定飛往夏威夷州首府檀香山，4日下午從路易斯維爾國際機場起飛後不久墜毀。聯合包裹運送服務公司在聲明中說，失事貨機為一架麥道11型飛機，有3名機組人員。（照片翻攝畫面）