美國UPS貨機墜毀至少9死！尋獲黑盒子

[NOWnews今日新聞] 美國一架隸屬於美國聯合包裹服務公司（UPS）的貨機，當地時間4日下午5時15分從肯塔基州的路易斯維爾國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛不久後墜毀，已知至少造成9人死亡，多人受傷，黑盒子已被尋獲，將針對事故原因展開進一步調查。

根據《路透社》報導，這架載有3名機組人員的貨機，原定要飛往檀香山，卻在起飛後不久墜毀，還撞上機場附近的建築物，不只機身立即被火球吞噬，還引發一連串火災，在工業走廊留下了一片綿延約半英里的殘骸帶，包含一座石油回收設施。

肯塔基州長貝西爾（Andy Beshear）宣布，該州進入緊急狀態，目的是加快災難應變資源向事故現場輸送，並坦言隨著救援人員在墜機區域持續搜索，死亡人數不排除還會增加。

美國國國家運輸安全委員會（NTSB）當地時間週三證實，已尋獲貨機黑盒子，將釐清事故發生原因。美國航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）聲稱，目前沒有證據表明，這樁悲劇與美國政府停擺導致的航空管制人力短缺有關。

