美國UPS貨機空難釀14死 美聯邦航空總署下令MD-11停飛受檢

國際包裹快遞運輸商優比速（UPS）一架MD-11F貨機，4日自美國肯塔基州路易維爾起飛不久後墜毀，並炸成火球，累計共造成14人喪命。美國聯邦航空總署（FAA）8日發布緊急指令，所有MD-11貨機禁止飛行，並須接受檢查。

美國優比速（UPS）一架貨機4日在美國肯塔基州路易維爾穆罕默德．阿里國際機場附近墜毀，陷入烈焰。（美聯社）

法新社報導，優比速一架麥道公司（McDonnell Douglas）的MD-11F貨機4日從肯塔基州路易維爾市（Louisville）當地機場起飛，但不久後就墜毀地面，目前死亡人數增至14人。

失事的飛機製造於1991年，由麥道公司生產，該公司之後在1997年被併入波音（Boeing）。優比速和聯邦快遞公司（FedEx）近日停飛MD-11機隊。波音公司指出，已建議所有相關業者停飛MD-11。

美國聯邦航空總署8日發布緊急指令，「禁止繼續飛行，直到這款飛機經過檢查，並執行所有可應用的除錯措施」。

這項緊急指令適用於MD-11和MD-11F，美國聯邦航空總署還提到，4日發生空難的失事貨機在起飛過程中，左側發動機脫落機體。