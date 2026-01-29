美在中東軍艦增至10艘！示警伊朗快達成協議 川普：時間不多了

川普警告伊朗「時間所剩無幾」，敦促德黑蘭當局達成協議。（翻攝自臉書@The White House）

「一支龐大的艦隊正朝伊朗前進。」美國總統川普警告伊朗「時間所剩無幾」，敦促德黑蘭當局達成協議。據悉，美國在中東地區的軍艦總數已增至10艘。

川普（Donald Trump）24日就透露，一支美國艦隊正前往該地區，並稱華府正密切關注伊朗的最新動態。美國的林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）26日已抵達中東，美國中央司令部指出，「是為了促進區域安全與穩定」。

「一支龐大的艦隊正朝伊朗前進。」川普28日於自家社群平台「Truth Social」發文指出，形容該支艦隊行動迅速且充滿強大的力量，規模比先前派往委內瑞拉的還要更大。川普更稱，這支艦隊已做好準備，在必要時會以速度及武力迅速完成任務。

川普喊話伊朗盡快回到談判桌上，協商「不得擁有核武器」的協議，「時間正在流逝，情勢刻不容緩！」他曾警告伊朗盡快達成協議，但對方沒這樣做，才發生「午夜之錘行動」，對伊朗造成重大破壞，「下一次的攻擊將會更加嚴重！」

據《中央社》報導，美國28日官員指出目前在中東的美國軍艦總數為10艘，包含林肯號航空母艦打擊群，該艦隊配備3艘驅逐艦以及F-35C匿蹤戰機。此外，還有另外6艘國軍艦在該地區執行任務，諸如3艘驅逐艦與3艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）。伊朗駐聯合國代表團隨後在社群平台X發文反擊，表示伊朗「已準備好對話」，但強調「若被逼入絕境，將不惜自衛並做出前所未有的強硬回擊！」

