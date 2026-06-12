美在台備彈 學者：北京靜觀其變

學者分析，美國計畫在台灣儲存的武器，基本上應該是以「彈藥」為主。（本報資料照片）

美國《國防授權法案》（NDAA）將《台灣安全倡議》擴大至《第一島鏈安全合作倡議》，重申授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量。國內軍事學者揭仲、陳奕帆認為，中共一定會跳腳有意見，程度可能要看數量以及動靜大不大而定，且不可忽視的是川習會後「美中關係尋求穩定」，比起大動作，北京更可能會靜觀其變，美方也會盡可能避免高調對台；至於品項最可能的是傳統彈藥、個人裝備，頂多單兵反甲或防空武器。

軍事外交學者陳奕帆認為，NDAA中有關台灣的援助已行之有年，儘管北京一定會批評外部勢力介入，但「川習會後美中關係尋求穩定」，北京動作不會太大。畢竟，NDAA是表達美國國會對台灣的支持，但執行面還得看行政部門，如戰爭部或印太司令部是否有落實執行，相信北京會繼續「聽其言、觀其行」。

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他分析，美國計畫在台灣儲存的武器，基本上應該是以「彈藥」為主，前眾議院議長裴洛西之前訪台後，美國從解放軍對台軍演中學習到，在圍台情形下，對台灣彈藥補給非常困難，因此會以事先存放彈藥為要務；但只有在台灣之外的彈藥，才有機會讓美軍使用，並非要把台灣與日、菲等國一起相提並論。

亞太和平研究協會資深客座研究員揭仲表示，這些庫存的所有權仍為美國，主要是讓美國就近取得、減輕運輸負擔，台灣要使用也必須獲得美方同意。這些裝備以傳統彈藥、砲彈以及戰鬥個裝最為可能，頂多單兵反甲、防空飛彈，難是完整、大型的武器系統。

揭仲指出，大陸是否反彈取決於美方怎麼做，目前可能會是運用台灣現有彈藥庫進行，第一動靜不會太大；第二分散的數量也較有限，能降低北京的反彈。但他說，這些儲備量要夠大才有意義，因此沖繩可能會是美方的主力選項，且屆時轉移台灣又有能營造美方援助的氛圍。

國安學者陳文甲也分析，儘管彈藥庫存能增強後勤與防衛嚇阻力，但風險同樣存在，包括儲放地點的安全、指揮權與啟用機制的爭議，以及可能成為優先打擊目標；這是一項提升防衛韌性，卻也是升高地緣政治對抗的雙面刃。