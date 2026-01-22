美在台設「中口徑彈藥測試場」 助我提升軍工自製能力

美國在台協會AIT處長谷立言說：「自由並非平白得來的，美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。」

強調會與盟友站在一起，遏止侵略，但美方不能獨自扛下重擔。美國在台協會AIT處長谷立言出席座談會，提到嚇阻台海衝突，對美國、世界以及台灣本身，都是重中之重，指美國攜手日韓等國，在第一島鏈部署先進防衛能力。

此外，他還透露，台美強化軍備合作，美商諾斯洛普格魯曼已在台灣設立「中口徑彈藥測試場」，引發關注。

美國在台協會AIT處長谷立言表示，「使台灣國防部能依照國際產業標準進行彈藥測試，並透過技術轉移專有程序與專業訓練，推動台灣自主研發計畫向前邁進。」

國防部副部長徐斯儉強調，「無論從保護我們自己，跟與友盟國家一起維持印太區域穩定和平的責任而言，（軍購）這都是必要的。」

谷立言力挺台灣編列1.25兆國防特別預算，承諾美方會盡速交付國軍所需的關鍵系統。學者分析，美方在台設立中口徑彈藥測試場，協助台灣打造彈藥的生產鏈，適用雲豹甲車、阿帕契直升機，除了滿足國軍需求，未來也有望因應國際情勢，授權出口外銷。

淡江戰略所副教授林穎佑認為，「是不是也有可能台灣去利用這個機會，將美國的一些精準射擊的砲彈生產線，也能夠在台灣生產，我覺得對我們來說，是我們一個很重要的指標。」

針對中共外交打壓台灣，與中國建交的前友邦宏都拉斯，新總統阿斯夫拉表態願意與台灣復交，傳出總統賴清德有意出席27日的就職典禮，但外交部否認此事。

外交部長林佳龍回應，「我是認為他是有整體的外交政策，那台灣是他不可或缺的一環，那特別是他在選舉中講的話，那他也提到說台灣對這個宏都拉斯，過去帶來非常多這個效益。」

針對台宏有無可能復交? 林佳龍表示，期盼雙方有進一步發展，也透露目前與12個邦交國的關係穩固。