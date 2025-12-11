美在委內瑞拉外海扣押油輪 司法部長：跟恐怖組織有關

美國司法部長邦迪發布影片，內容是美國扣押一艘油輪的過程。

美國軍方在委內瑞拉外海攔截並扣押1艘遭到制裁的油輪，兩國緊張情勢顯著升級，國際油價止跌回升。司法部長邦迪發布影片並且表示，這艘油輪參與支持外國恐怖組織非法石油運輸網絡。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，在美國總統川普證實，美國扣押一艘油輪之後，司法部長邦迪在社群平台發布一段影片，顯示武裝人員從直升機上垂降到船上，接著持槍登上甲板。邦迪說，聯邦調查局、國土安全局和美國海岸警衛隊在戰爭部支持下，執行一項扣押令，查獲一艘用於從委內瑞拉和伊朗運輸受制裁石油的原油油輪。

廣告 廣告

邦迪聲稱，多年來，這艘油輪因為參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡，而受到美國制裁。這次在委內瑞拉海岸附近進行的扣押行動安全可靠，我們與國土安全部合作，繼續調查，並且阻止受制裁石油的運輸。

一位美國高級官員表示，這次扣押行動發生在國際水域，美國人員和油輪上的船員都沒有發生任何意外或傷亡。根據報導，這起扣押事件讓美國和委內瑞拉緊張情勢顯著升級，國際油價應聲止跌回升。