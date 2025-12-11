美在委內瑞拉附近扣押油輪後 又制裁6艘船

美國對委內瑞拉祭出新制裁，鎖定油輪及馬杜洛的親戚。

繼昨天委內瑞拉近海一艘油輪被扣押後，美國財政部如今對另外六艘船和委內瑞拉總統馬杜洛的三名親戚實施了制裁。（戚海倫報導）

美國擴大施壓委內瑞拉，祭出新一波制裁，鎖定委內瑞拉總統馬杜洛夫人的3名姪甥，還有6艘原油運輸油輪，以及相關的航運公司。

美國有線電視新聞網CNN報導，白宮新聞秘書李威特說，美國在委內瑞拉海岸附近扣押的油輪將開往美國港口，美國當局打算在那裡接收石油貨物，李威特補充，扣押這些石油有法律程序，我們會遵循。在此同時，川普總統繼續對委內瑞拉施壓。CNN報導，白宮表示，川普總統不擔心委內瑞拉和俄羅斯兩位獨裁領導人之間的密切關係，兩人周四通了電話。

根據美國財政部聲明，對6家運輸委內瑞拉原油的航運公司，以及相關的6艘油輪祭出制裁。這些油輪中有4艘懸掛巴拿馬國旗，另外2艘分別懸掛庫克群島和香港旗幟。