美在安理會力挺伊朗人民 強調阻止屠殺不排除行動

（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）今天在聯合國安理會指出，美國與「勇敢的伊朗人民站在一起」，美國總統川普「已清楚表明，為了阻止這場屠殺，所有選項都在檯面上」。

路透社報導，川普多次揚言可能出手介入、支持伊朗境內的抗議民眾。據報伊朗當局在鎮壓反對神權統治的抗議行動中，已造成數千人喪生。

不過，川普今天採取較為觀望的態度，表示他接獲通報稱殺戮情形已緩和，相信目前沒有大規模處決計畫。

廣告 廣告

瓦爾茲在美國要求召開的安理會會議上表示：「川普總統是一個行動派的人，不像我們在聯合國看到的那樣只會無休止地空談。他已清楚表明，為了阻止這場屠殺，所有選項都在檯面上。」

瓦爾茲駁斥伊朗指控抗議活動是「外國陰謀、為軍事行動鋪路」的說法。

他說：「全世界都須知道，這個政權比以往任何時候都更虛弱，才會因伊朗人民走上街頭展現的力量而散布這種謊言。他們害怕，他們害怕自己的人民。」

伊朗駐聯合國副大使達爾齊（Gholamhossein Darzi）則稱，伊朗並不尋求升高局勢或對抗，指控瓦爾茲「訴諸謊言、扭曲事實，以及刻意的錯誤資訊行動，以掩蓋他的國家直接介入、將伊朗動盪推向暴力的行為」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指控，美國召集安理會企圖「為公然的侵略行為與干涉一個主權國家內政辯護」，並威脅要「以其慣用的方式解決伊朗問題，即透過空襲推翻不受歡迎的政權」。

他說：「我們強烈敦促華府及其他國家『激進分子』冷靜下來，恢復理智。」

聯合國官員波比（Martha Pobee）向安理會轉述秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲，「在這個敏感時刻保持最大程度克制力，並要求相關各方避免採取任何可能導致更多人命損失，或引發更大區域衝突的行動」。

丹麥駐聯合國大使拉森（Christina Markus Lassen）在安理會指出：「一次又一次，我們清楚地聽到伊朗人民為了更好的生活吶喊。德黑蘭的領導人長期以來忽視這樣的呼聲。現在，伊朗政府終於該傾聽了，並以和平方式回應人民的意志。我們敦促他們就從今天開始行動。」（編譯：徐睿承）1150116