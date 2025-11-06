美地方選舉共和黨為何落敗？ 川普稱「因我沒在選票上」

美國共和黨輸掉了4日舉行的地方選舉，由民主黨通吃。川普事後發文表示，共和黨慘敗的原因是由於他自己沒在選票上。

美國民主黨4日在多場選舉中取得重大勝利，贏得紐約市市長、維吉尼亞州州長及紐澤西州州長等選戰，共和黨則是連輸挫敗。美國總統川普5日透過自家社群平台真實社群發文稱，共和黨敗選的其中一個原因，是因為「他不在選票上」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這次選舉結果由民主黨取得壓倒性勝利。報導說，這次選舉結果所傳達出的共同訊息，就是反映出濃厚的反川普情緒。而川普自己則是發文表示，共和黨輸掉選舉的兩個原因，一個是川普沒有出現在選票上，另外一個是聯邦政府停擺。

不過也有分析指出，紐約市、維吉尼亞州及紐澤西州，都是位在美東的民主黨鐵票區，因此由民主黨贏得這些地方的首長選舉，並不令人太過意外。