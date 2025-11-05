美地方選舉結果揭曉 美聯社民調：經濟為選民主要關切

美聯社報導，根據美聯社選民民調(AP Voter Poll)的初步結果，經濟擔憂是選民4日投票時最主要的關注點。

這項涵蓋紐澤西州、維吉尼亞州、加州和紐約市超過1,7000選民的廣泛調查指出，公眾對經濟現況感到擔憂，認為高物價和就業機會減少影響了經濟發展。

在川普憑藉抑制通膨和促進經濟成長的承諾重返白宮一年後，經濟擔憂仍是選民最關注的問題。儘管股市上漲，通膨依然居高不下，企業招募也急遽放緩。自10月以來，聯邦政府關門更加劇了這種不確定感。

雖然川普試圖強調他為遣返國內非法移民以及派遣聯邦執法人員和國民兵進駐城市打擊犯罪所做的努力，但很少選民認為這些問題是他們居住地最關心的問題。

在這些非大選年的其中幾處選舉中，這些更廣泛的經濟焦慮還伴隨著高度不滿。超過一半的紐澤西州與維吉尼亞州選民表示，他們對國家現況感到「憤怒」或「不滿」。

經濟挑戰在地方層級以不同的方式呈現。大多數紐澤西州的選民表示，房地產稅是「主要問題」，而多數紐約市選民則認為，主要問題在於住房成本。大多數維吉尼亞州的選民表示，他們至少感受到了近期聯邦政府削減開支帶來的一些影響。