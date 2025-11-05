美地方選舉藍潮再起! 民主黨橫掃多州 CNN：川普執政滿意度亮紅燈

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後的首次州與地方選舉結果出爐。據報導，美東沿岸多州選民在當地時間 4 日以壓倒性票數支持民主黨候選人。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

[Newtalk新聞] 美國日前舉行地方與州級市長選舉，結果幾乎全線倒向民主黨，引起國際討論。據外媒報導，這次投票距離川普第二任期滿一年不到，被視為對其執政表現的重大警訊。

民主黨籍、前聯邦眾議員史班伯格（Abigail Spanberger）成功當選維吉尼亞州長。 圖：翻攝自 史班伯格X

在維吉尼亞州，溫和派民主黨人、前聯邦眾議員史班伯格（Abigail Spanberger）拿下該州歷來最亮眼的民主黨勝利之一，順利當選州長。她在勞登郡（Loudoun County）獲得超過六成四的選票，遠超過歷屆民主黨候選人。比前副總統賀錦麗 2024 年總統選舉成績高出 8 個百分點，比 2021 年州長候選人麥考利夫多 9 點，也領先 2017 年時期的民主黨前州長諾森約 5 點。

據《CNN》報導認為，是因為川普削減聯邦公務員規模的政策，讓該區大量聯邦雇員轉向支持史班伯格。

民主黨眾議員雪瑞爾（Mikie Sherrill）成功勝選紐澤西州長。 圖：翻攝自 雪瑞爾X

紐澤西州則由民主黨眾議員雪瑞爾（Mikie Sherrill）成功擊敗共和黨籍前州議員夏塔雷利（Jack Ciattarelli），拿下州長寶座。她以明確的中間路線與「民生負擔」為主軸，吸引大批溫和選民。《CNN》出口民調顯示，雪瑞爾在拉丁裔選民中拿下 64% 支持，在黑人選民中更高達 91%。

紐約市長候選人祖赫蘭・馬姆達尼（Zohran Mamdani）。 圖：翻攝自 X

據報導，紐約市選舉同樣備受矚目。民主社會主義者馬姆達尼（Zohran Mamdani）也擊敗前州長古莫（Andrew Cuomo），繼初選後於普選中再次獲勝。古莫以無黨籍身分參選並獲川普背書，最終仍落敗，川普日前在選前最後幾天選擇支持古莫，而非共和黨籍的柯提斯‧斯利瓦（Curtis Sliwa），並在CBS節目《六十分鐘》中表示：「如果只能在一個糟糕的民主黨人和共產主義者之間選，我永遠選糟糕的民主黨人。」

加州州長紐森。 圖 : 翻攝自環球網

此外，加州選民通過重新劃分國會選區的公投案，將有利民主黨爭取更多聯邦眾議席。州長紐森（Gavin Newsom）親自主導此案，籌募超過 1 億美元資金，並成功凝聚黨內氣勢，他在競選廣告中說：「有了第 50 號提案《選舉公正回應法案》，我們就能讓川普的陰謀止步於此。」

