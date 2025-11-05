美地方選舉重擊川普！紐澤西州長再由民主黨拿下 罕連三屆同黨執政

編譯張渝萍／綜合報導

美國地方選舉當地時間4日展開，繼維吉尼亞州州長由民主黨的史班柏格拿下後，最新消息指，民主黨謝里爾（Mikie Sherrill）當選紐澤西州長、民主黨曼達尼也當選紐約市長，給川普政府重重打擊。

看更多：首位女州長！民主黨史班伯格奪下維吉尼亞州選戰 反映川普政策正迎考驗

紐澤西再由民主黨拿下

美聯社報導指，謝里爾擊敗獲得川普支持的共和黨人洽塔雷利（Jack Ciattarelli）。這場選舉因被視為2026年期中選舉的潛在風向指標而備受關注。

廣告 廣告

（圖／翻攝自X平台 @MikieSherrill）

謝里爾將接替任期已滿、無法連任的民主黨州長墨菲（Phil Murphy），這也是自1961年以來，首次有同一政黨連續三屆贏得紐澤西州州長職位。

謝里爾曾任美國海軍軍官，並連續四屆擔任紐澤西州北部選區的聯邦眾議員。她將成為該州史上第二位女性州長。

民主黨曼達尼也當選紐約市長

此外，最受關注的紐約市長選舉結果剛也出爐，由民主黨的左派候選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選，成為首位穆斯林市長。他的勝利也等同賞了川普重重一巴掌，因為川普在選前特別針對曼達尼，批評他是「共產主義者」，威脅選民若曼達尼勝選，聯邦政府將可能「收回對紐約市數十億美元的資金挹注」。

但紐約市民顯然不吃這套，不但投票率創新高有超過200萬人投票，還不畏川普「斷金援」威脅，讓曼達尼獲選。

看更多：快訊／不畏川普威脅！紐約飆出超高投票率 民主黨曼達尼當選紐約市長

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

首位女州長！民主黨史班伯格奪下維吉尼亞州選戰 反映川普政策正迎考驗

剛起飛就機翼著火！UPS貨機肯塔基州墜毀爆火球 至少3死11人傷

日防長再度提及台海重要性 並指台灣是珍貴夥伴與朋友

紐約市長選舉！川普不挺自己人挺古莫 抗民主黨穆斯林候選人曼達尼

