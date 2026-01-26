美執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市最近再發生邊境執法人員擊斃公民的事件，再度引發公憤。美國總統川普今天表示，他將派遣主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼前往明州處理此事。
美國邊境執法人員24日在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti），這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿和新一波抗議。
川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，他今晚將派遣霍曼（Tom Homan）至明尼蘇達州。
他寫道，霍曼雖未曾涉及該地區事務，但認識許多當地人，而且喜歡他們。霍曼個性強硬但公平，他「將直接向我報告」。（編譯：陳正健）1150126
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名 37 歲的白人男性公民亞歷克斯·普雷蒂，當地時間 24 日在與聯邦移民及海關執法局（ICE）執法人員發生衝突後中彈身亡。這是明尼阿波利斯市再次發生平民被 ICE 執法人員槍擊身亡，事件引發美國國內高度對立。事發之後，明州州長沃爾茲甚至調動國民兵包圍了 ICE 的駐紮大樓。
美3週內2起聯邦執法致死事件 政府關門風險增
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國明尼蘇達州明尼阿波利斯3週來第2度爆發聯邦執法人員開槍擊斃公民的事件後，多位聯邦參議員今天表態將對接下來的撥款法案投下反對票，大幅推升下週政府關門的可能性。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
美國明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯 24 日上午再次發生移民執法槍擊事件，造成一名 37 歲的美國男性公民死亡。據《美聯社》（AP）、英國《衛報》等外媒報導，槍擊事件發生後，美國民主黨人對美國國土安全部長諾姆的彈劾呼聲日益高漲。
美護理師遭官員擊斃影片似打臉川普政府！目擊證人：沒見死者持槍
美國邊境執法人員24日在明尼蘇達州明明尼阿波利斯市擊斃37歲加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti），美國總統川普（Donald Trump）政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，官方試圖將這起「對1名倒臥地面男子的槍擊」，描述為正當防衛行為，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。此外，2名目擊者證稱普雷蒂接近聯邦執法人員時並未持有任何武器，直接駁斥川普政府官員的指控。
睜眼說瞎話！ICE槍殺公民川普政府辯「他想屠殺」 被影片證據打到臉腫
美國明尼阿波利斯發生ICE官員擊斃37歲公民普雷蒂事件，川普政府聲稱普雷蒂「攻擊」執法人員並意圖「屠殺」，甚至指控他揮舞槍枝。然而，多方影片與證詞駁斥官方說法，顯示普雷蒂當時僅持手機，介入移民執法行動後遭噴劑、毆打並槍殺。普雷蒂父母怒斥政府散布「令人作嘔的謊言」。此事件引發民眾憤怒，民主黨誓言將擋下國土安全部預算，恐導致政府局部停擺，凸顯執法過當與官方說法不實的爭議。
美國明尼蘇達州一名護理師遭邊境執法人員擊斃，在各地掀起抗議潮，包括前總統歐巴馬，還有多位演藝圈明星，都發聲譴責。
ICE執法過當「3週殺2人」引眾怒！美官員阻擋調查 歐巴馬、柯林頓怒轟川普政府
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）近期接連發生2起聯邦執法特工槍殺美國公民事件，局勢急遽升溫。繼2週半前一名女子遭射殺後，25日又有一名37歲男子在抗議現場遭聯邦特工擊斃。此連環事件不僅引發民眾對美國移民及海關執法局（ICE）執法過當的強烈不滿，更讓2位前總統歐巴馬與柯林頓罕見同聲譴責，痛批川普政府的激進手段正在侵蝕美國的民主價值。
(影) ICE再爆不當殺人引公憤！沃爾茲調動國民兵團團圍住 國會傳喚高層要調查
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市於昨（24）日再度發生聯邦移民執法致命槍擊事件。37 歲美國公民亞歷克斯・普雷蒂（Alex Pretti）在移民及海關執法局（ICE）與邊境巡邏隊行動中遭開槍擊斃，引發全州與全國性抗議浪潮持續高漲。州長沃爾茲（Tim Walz）公開指責，聯邦政府在明州的行動「早已不是單純的移民執法，而是一種針對明州人民佔領與有組織的暴行」。
