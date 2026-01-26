美執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理

[Newtalk新聞] 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名 37 歲的白人男性公民亞歷克斯·普雷蒂，當地時間 24 日在與聯邦移民及海關執法局（ICE）執法人員發生衝突後中彈身亡。這是明尼阿波利斯市再次發生平民被 ICE 執法人員槍擊身亡，事件引發美國國內高度對立。事發之後，明州州長沃爾茲甚至調動國民兵包圍了 ICE 的駐紮大樓。 據《華爾街日報》25 日報導，在接受電話採訪時，美國總統川普 2 次被問及槍殺亞歷克斯的執法人員是否行事正確，但他都沒有正面予以回應，只是稱會繼續調查。 川普同時表示 ICE 的特工可能會在「某個時候」撤離明尼阿波利斯，不過聯邦政府依然會留下一批人，去處理「金融欺詐問題」。 美國ICE暴力執法殺人，引發各地反彈。 圖 : 翻攝自 QQ News 不過，川普繼續指責死者普雷蒂「他不應該把威力強大的、裝滿子彈的槍去參加抗議活動」。 川普在採訪中暗示，他願意最終從明尼阿波利斯市撤走移民執法人員。川普說：「我們遲早會離開。他們做得非常出色……我們會留下另一批人去處理金融欺詐問題。」 川普沒有給出執法人員何時可能離開的具體時間。當被問及執法人員是否會很快離開時，他讚揚了

新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 發表留言