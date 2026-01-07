美基建股大啖AI商機 電力能源ETF股價喊衝
【記者柯安聰台北報導】2026年CES展正式揭幕，NVDIA執行長黃仁動、AMD執行長蘇姿丰、Intel執行長陳立武及高通執行長艾蒙等重量級科技人士，接力登台大聲急呼，2026年AI將邁入實體AI(Physical AI)與代理AI(Agentic AI)元年，再度掀起全球AI新商機一路從晶片、系統、資料中心到能源配置全面升級，激勵美國電力基建指數1/6股價直衝268.04點，攀2026開年以來新高點，隨實體AI和代理AI應用逐步落地，法人預估，美國電力基建類股中長線展望仍大有可為，未來漲升空間值得期待，建議投資人可鎖定美國電力能源ETF，作2026年美股衛星資產配置首選。
根據彭博資料顯示，2026開年以來至1/6止，主要投資美國電力基建類股的NYSE FactSet美國電力基建指數上漲3.68%，漲幅贏過同期間道瓊美國公用事業指數0.37%、標普500公用事業指數0.15%，表現突出，且該指數主要受惠1/6美國CES展開幕，包括NVIDIA、AMD等科技大咖一齊高吭AI榮景依舊，並點亮2026年AI投資正式進入實體AI、代理AI元年，再度帶動美AI基建成長前景。
受惠2026美AI基建如火如荼展開，電力為眾多基建項目之重點配置，激勵美國電力基建指數近期股價走勢回彈，指數1/6收在268.04點，創今年以來新高，帶旺電力能源概念ETF，包括新光美國電力基建(009805)、FT潔淨能源(00899)、富邦ESG綠色電力(00920)、中信電池及儲能(00902)等4檔，1/7收盤表現全數收漲，尤是新光009805 ，1/7成交量暴增突破1萬張，較近月均量成長逾50%以上，顯示AI電力題材2026年持續火紅，市場買氣開始回升。
新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，當美國用電量創高、電價持續走升，電力公用事業股，不再只扮演防禦角色，而是掌握「電力話語權」的亮點產業，其中，電網與電力設備投資，受惠AI成長、從去年起，主要廠商積單現象明顯，未來營收獲利成長前景看好下，將成為美股中，少數具備長線「避險」與「成長」並存的雙投資主題。
投資機構報告指出，AI資料中心用電將在2030年前持續上修，美國電網與電力設備投資有機會維持5～10年的成長週期，若從中長期來看，劉恆誌認為，美國電力基建類股，長線基本面更受惠於AI算力帶動全國「用電與備轉容量需求」與「電價與電費結構」雙成長引擎驅動，股價都將重新定價，也帶動公用事業在資本市場的評價重新修正。
台新投信ETF投資團隊表示，2026年以來追蹤美國電力基建類股的主要指數表現突出，顯示在重量級GE Vernova等成分股釋出利多財測的環境下，電力基建投資主題商品在新年度表現，將相對大盤更具韌性，凸顯市場對「電力＋AI」長線投資題材持續關注，建議投資人可以鎖定009805透過ETF鎖定美國電力設備、公用事業與電網核心企業，兼具AI帶動的成長性與公用事業穩定現金流特性，投資人若能以「定期定額」或「逢回分批」方式作中長期布局，更能把握美國AI基建成長紅利，捕捉電力產業結構性翻轉的投資機遇。自立電子報2026/1/7）
