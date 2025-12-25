美報告再曝2027關鍵時間點 王定宇喊話：別再阻擋國防預算

美國政府報告再次示警2027關鍵時點，民進黨立委王定宇喊話：別再阻擋國防預算。 圖：翻攝自王定宇提供影片

[Newtalk新聞] 美國政府近日公布最新中國軍力報告，內容多次提及台灣情勢，指出中國解放軍目標在2027年前建立對台的絕對軍事優勢，具備武力攻台能力，並可能採取包含軍事威懾、聯合火力打擊演習、封鎖以及直接武力犯台等四種手段。對此，民進黨立委王定宇今（25）日表示，這份報告清楚顯示，中國對台軍事威脅已進入時間極為緊迫的階段。

王定宇指出，從美國提出《國家安全戰略》（NSS）、透過媒體釋出所謂的「Overmatch」優勢簡報，到對台提供史上最大規模軍售，再到此次公布的中國軍力報告，美國政府正持續對外傳達幾項關鍵訊息：第一，中國軍力與軍費不斷提升，2027年是高度敏感且迫切的時間點；第二，台灣是全世界共同的利益，對美國而言更是核心利益之一；第三，不僅是台灣，第一島鏈的民主盟友以及美國本身，都必須提升嚇阻能力並加大國防投資。

王定宇直言，這份報告對台灣而言「我們就是當事人」。當各國都在強化國防投資、主要盟友特別是美國高度重視台灣安全時，台灣更不能對2,300萬人的安全與國家存續掉以輕心。

他指出，台灣當前最迫切的工作，就是盡速審查年度國防預算，以及攸關8年1.25兆元、每年1,500億元規模的國防特別預算條例。該條例通過後，才能與美國提供的史上最大軍售案相互配合，建構反侵略與不對稱戰力，並提升資通訊與指管系統，與盟友盟軍形成聯合作戰能力。

王定宇進一步表示，更重要的是，推動台灣軍事國防產業在地化，讓平時能成為全球供應鏈的一環，戰時則具備自給自足能力，擴大防衛戰備縱深，這才是台灣應該走的方向。

王定宇強調，國防安全與政黨無關，這是2,300萬人的家園所面臨的重大威脅。當全世界都提醒台灣風險迫近，若台灣自己卻表現出毫不在乎的態度，將違背「自助人助」的基本原則，最終受害的只會是人民。

他呼籲，不要再阻擋國防預算，也不要再杯葛國防特別預算條例。這樣的行為不僅對國際釋放出台灣保護自身決心不足的錯誤訊號，唯一得利的，只會是企圖以武力併吞台灣的中國共產黨。他並喊話在野黨應正視人民的憂慮，認清當前的安全現實。

