美報告指出中國攻台多重計畫 中國國防部：隨時能戰、隨時能打贏

共軍遼寧艦、山東艦首次進行雙航艦編隊演習。新華社



美國五角大廈週二（23日）公布向美國國會提交的年度中國軍力報告，其中詳述了中共解放軍近年來的大幅擴張，進行常態性演習演練吞併台灣的軍事行動。中國國防部對此回應，中國隨時做好在台海武力行動的準備，隨時都能打贏。

中國官媒週四（25日）報導稱，在週四下午的中國國防部例行記者會中，有記者提問美媒報導解放軍通過三步驟攻台，並列出最佳攻台時機與最佳登陸地點。這裡記者的提問應是指《華爾街日報》本月初刊登分析的中國攻台步驟。

該記者繼續問，「近日曝光的美國防部機密報告部分細節顯示，大陸能在美軍先進武器抵台前予以摧毀，意味著美國已無力『保台』。請問發言人有何評論？」

中國國防部發言人張曉剛大校，先是譴責《華爾街日報》分析的攻台計畫說：「個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣『戰爭焦慮』，只會破壞台海和平穩定。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

張曉剛進一步說，北京當局「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

他表示共軍隨時都能開戰：「解放軍全時待戰、隨時能戰、戰之必勝，堅決粉碎『台獨』分裂和外來干涉圖謀。」

