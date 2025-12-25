美報告揭共軍2027年目標 對台具備戰略決勝力

國防部單日偵獲6架次共機、8艘共艦、1艘公務船擾台，更掌握中國預計27日將發射運載火箭，且會經過我ADIZ。美國國防部則發布2025中國軍力報告，特別關注台海問題的急迫性，提到共軍2027年目標，包含具備對台灣取得「戰略決勝」。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘認為，「我們叫以矛攻矛，就是說我們在建構完整的盾來講，其實都可能沒有辦法有效抵擋對方所射過來飛彈，有沒有可能把我們部分的軍費，投資到就是所謂長程飛彈上，這個可以考慮。」

報告指出，北京如果判斷有必要對台灣採取軍事行動，可能考慮4種選項，包括不開戰的脅迫、聯合火力打擊、海空封鎖跟聯合登陸作戰。而且報告不只聚焦台海問題，也提及共軍把美國視為「強敵」，並日益擴大核武，「已有能力對美國構成直接安全威脅」。

陳國銘分析，「其實美國會特別關注說，哪一個國家的核子武器可以打得到，其實中國的整個核子武器的數量，不及美國跟俄羅斯的十分之一都不到，但是核子武器有它的特性，就是1枚能夠摧毀，假設能夠摧毀洛杉磯，其實都算是很大的威脅。」

專家建議，台灣作為面臨共軍威脅的最前線，除了打造「台灣之盾」等自我防衛量能，也應該同步強化遠火打擊能力，加上如果能持續深化台美合作，可望讓共軍不敢輕舉妄動。

