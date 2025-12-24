美報告：北京預期2027年對台取得戰略決定性勝利

（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）美國戰爭部「中國軍力報告」指出，解放軍正穩步推進2027年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力，並在核武領域對美國形成「戰略性制衡」。換句話說，中國預期在2027年底前，具備對台開戰並取勝的能力。

美國戰爭部昨天晚間公布「中國軍力報告」。內容指出，為達成前述目標，解放軍持續完善多種以武力實現兩岸統一的軍事選項。其中最具危險性的包括兩棲登陸、火力打擊，以及可能的海上封鎖。

報告指出，在2024年，解放軍測試了這些選項的關鍵要素，包括對海上與陸上目標的攻擊演習、模擬攻擊太平洋地區的美軍部隊，以及封鎖重要港口的行動。解放軍攻擊範圍可能延伸至距中國1500至2000海里之遠。

根據報告，若打擊規模夠龐大，可能嚴重挑戰並干擾美軍在亞太地區衝突中的部署與行動。

報告指出，解放軍的現代化進程由中國的國防支出與科技發展所推動。自習近平擔任中國共產黨中央總書記以來，中國公開宣布的國防預算幾乎翻倍。中國也不斷加速軍事科技發展，包括軍用人工智慧（AI）、生物技術及極音速飛彈等領域。

報告同時凸顯北京不斷擴大的軍事野心。報告指出，中國很可能已在其最新建成的3個飛彈發射井基地部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），且無意進行武器管制談判。

這份報告評估，中國正以快於其他擁核國家的速度擴張並現代化其武器庫。

報告也指出，北京當局很可能已在靠近中國與蒙古國邊界的飛彈發射井基地部署超過100枚採用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。美國戰爭部之前已通報這些發射井基地的存在，但未披露發射井內飛彈的具體數量。

這份報告說，中國在2024年的核彈頭庫存仍處於600枚出頭，這反映「相較於前幾年，生產速度有所放緩」。

不過，報告指出，中國仍在持續核擴張，預計在2030年之前擁有超過1000枚核彈頭。（編輯：陳妍君）1141224