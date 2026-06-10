美報復空襲伊朗 外長：不會對任何威脅坐視不理

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（中央社德黑蘭10日綜合外電報導）美國陸軍直升機遭伊朗擊落後，美方已對該國部分地區發動襲擊作為報復。對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，軍方不會對任何攻擊或威脅視而不見。

美國網路媒體Axios指出，美軍攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊數個伊朗防空系統及雷達設施。

伊朗國營媒體則報導，位在荷莫茲海峽的葛希姆島（Qeshm）遭到攻擊，且海峽沿岸的港都西里克（Sirik）也證實遭到飛彈或其他拋射武器擊中。報導引述當地消息來源與居民指出，距離不遠的阿巴斯（Bandar Abbas），以及在荷莫茲入口附近的賈斯克郡（Jask county）一帶皆傳出爆炸聲響。

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伊朗媒體報導指出，在一連串爆炸發生後，目前伊朗南部海岸及荷莫茲海峽附近的情勢「已恢復平靜」。

不過，伊朗外交部長阿拉奇於初步空襲後在社群平台X發文指出，伊朗「強大的武裝部隊絕不會對任何攻擊或威脅置之不理。如果你們想要安全，就離開我們的區域」。

他在稍早的另一則貼文中雖未直接談及直升機事件，但警告外國勢力若繼續在該區活動，將有捲入事故或誤擊的風險。他寫道：「為了降低風險，最好的辦法就是他們離開這裡。」

美陸軍一架阿帕契（Apache）攻擊直升機於9日凌晨3時（格林威治時間8日23時）左右墜落阿曼外海附近水域，軍方接著派出一艘水面無人艇尋獲並救起兩名機組員。

美軍中央司令部（CENTCOM）並未說明失事原因，僅表示直升機組員於事發後2小時獲救，目前狀況穩定。

這波美軍空襲發生之前數小時，總統川普剛稱中東戰爭談判已進入最後階段。

但在美軍阿帕契直升機遭擊落後，川普在接受美國廣播公司新聞網 （ABC News）電話訪問時表示，針對「昨晚對我們直升機的攻擊」，美國將以「強烈的方式」做出回應。

他說：「我認為這次的回應會非常強硬，非常有力，事實上就是如此。」

美國基準原油西德州中級原油（WTI）價格在亞洲市場10日開市前夕聞訊大漲1.4%，每桶價格升至89.40美元。（編譯：蔡佳敏）1150610