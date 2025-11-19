美增兵加勒比海施壓委國 川普批准CIA秘密行動

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）在美國最大航空母艦福特號進駐加勒比海之下，多位知情人士表示，總統川普已批准額外措施來施壓委內瑞拉，並為可能的更大規模軍事行動做準備。

「紐約時報」報導，知情人士指出，川普（Donald Trump）已同意中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內展開秘密行動的計畫，而相關行動可能意在預備戰場以利進一步行動。消息人士同時表示，川普也授權新一輪秘密協商。相關協商曾一度促成委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）提出拖個一兩年再下台的方案，但白宮已予以否決。

目前尚不清楚中情局行動的具體內容或執行時間。川普尚未批准派遣地面作戰部隊，因此下階段對馬杜洛政府升高施壓的行動可能會是破壞行動或某種的網路、心理或資訊戰。

川普尚未敲定更廣泛行動的方向，也未對外清楚說明最終目標，僅說是為了打擊區域毒品走私。中情局與軍方則已就各種情境擬訂多項方案。

軍方規劃人員已列出可能打擊的毒品設施名單，五角大廈也規劃對馬杜洛身邊軍事單位發動攻擊。川普上週在白宮戰情室兩度召集高層顧問，討論委內瑞拉議題並審視相關選項。

不過，任何中情局的秘密行動都可能比軍事打擊更早執行。

白宮與中情局均婉拒對川普的指令發表評論。

● 邊打邊談：馬杜洛與石油誘因

知情人士表示，川普雖要求中情局準備多項秘密行動，但也同時對與馬杜洛重啟秘密協商保持開放，儘管相關對話上月一度中斷。在協商中，馬杜洛曾暗示願向美國能源企業開放取得委國石油資源的管道。

川普日前也模糊地承認這些協商，說：「我們也許確實和馬杜洛有些討論，我們會看看結果如何。」

川普在公開談話時多聚焦委內瑞拉在毒品交易或非法移民方面的角色，但在私下則談及委國龐大的石油資源，以及美國企業如何取得相關利益的可能性。

知情人士透露，委國官員曾暗示馬杜洛可在2至3年過渡期後下台，但白宮拒絕任何延後交權的方案。

儘管雙方似乎僵持不下，秘密協商仍顯示外交解決方案的機會還是有的。

目前尚不清楚川普最終偏好何種結局：是透過外交換取美企取得更多石油利益、推動馬杜洛自願卸任，還是強制推翻這名獨裁者。

即便最終方向不明，白宮既定策略是升高施壓，同時讓川普保留多種選項決定如何結束這場對委內瑞拉的行動。

● 南方長矛行動 規模龐大

美國在加勒比海的增兵行動代號為「南方長矛行動」（Operation Southern Spear），為自1962年古巴飛彈危機以來最大規模。福特號航空母艦上週末抵達，目前當地部署約1.5萬名美軍，包括搭載兩棲部隊的陸戰隊員及駐波多黎各等地軍事人員。

但軍事部署只是這場多層次壓力戰的一部分。

美國國務院宣布，自11月24日起將「太陽組織」（Cartel de los Soles）列為恐怖組織。雖然「太陽組織」不是傳統意義上的販毒集團，但這項舉措讓川普政府得以將馬杜洛政府的大部分勢力標記為恐怖組織，不僅為軍事行動鋪路，也進一步對當權者施壓。

川普近日的公開談話也反映結局未定。他17日表示，尚未排除派遣地面部隊進入委內瑞拉的可能，同時也對與馬杜洛直接談判持開放態度。

● 川普堅稱有足夠情資 民主黨質疑

美國已對疑似從事毒品走私的船隻發動21次攻擊，至少造成83人喪生。川普稱相關攻擊有足夠情資支持，但官員尚未公布具體證據。

這些攻擊缺乏國會授權，導致法律專家與國會民主黨人批評政府蓄意鎖定涉案但非武裝的平民。

川普曾於10月首次發動襲擊行動後表示，美方主要打擊的是類鴉片止痛劑「芬太尼」（fentanyl），但軍方在國會閉門會議中承認，這些船隻實際上載運的是古柯鹼（cocaine）而非芬太尼。（編譯：蔡佳敏）1141119