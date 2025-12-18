美增售「海馬士」總數將達111套 專家：北中南均可「跨區增援」反制共軍

2025年5月12日，陸軍58砲指部於屏東九鵬基地實彈射擊海馬士（HIMARS）多管火箭武器系統。美聯社



美國國防安全合作局（DSCA）於美東時間12月17日知會國會，將對台8項軍售案，總額高達111億540萬美元，軍事專家紀東昀指出，這次軍售82套海馬士系統與最新型ALTIUS-700M型反裝甲攻擊型無人機、增售數量龐大的反裝甲飛彈包括拖式2B與標槍飛彈等，整體符合美軍希望台灣持續強化不對稱戰力與灘岸打擊戰力。而出售最新型M109A7自走砲並配套「國際野戰砲兵戰術資料系統」系統（IFATDS）、精準導引套件PKG等，賦予M109A7自走砲車可以一輛車獨立作戰的能力，更能讓陸軍火砲戰力靈活運用，也符合機動作戰的需求。

海馬士多管火箭系統，可反制共軍「遠火」部隊。資料圖為漢光41號演習實兵第4天，陸軍砲兵第五八指揮部2025.7.12對「海馬士」多管火箭系統進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等科目。讀者提供

針對這次8大項111億美元、近3500億元台幣的軍售清單，軍事專家紀東昀首先點出的是出售82套「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，是一大重點，因為自從2020年川普首任總統任內宣布出售11套「海馬士」發射車等系統起，數量逐漸增加。隨後於2021年由原本售台的M109A6自走砲軍售案改為增購「海馬士」18套，再加上這次出售82套「海馬士」系統後，總數將達到111套，未來這些海馬士武器系統，將可提供陸軍在北、中、南部進行部署「跨區增援」，射程涵蓋外島甚至對岸，陸軍砲兵部隊未來都可使用海馬士系統提供一定的遠程精確打擊火力。

而對於這次軍購當中，美方知會國會將出售給台灣的陸軍「AH-1W型直升機零附件」，紀東昀感到有點意外，因為先前曾傳出可能要除役的AH-1W「超級眼鏡蛇」（Super Cobra）直升機，現在又繼續買得到它的零件，「當然是好消息，因為這樣看起來短期內不會增購AH-64「阿帕契」攻擊直升機，AH-1W所以還可以再多維持幾年，因為花9600多萬美元，可以讓陸軍航空602旅、603旅的超級眼鏡蛇再撐個5年，效益上應該還OK。」

本次美國2025.12.17宣布對台出售與美軍同樣最新型M109A7自走砲。取自US Army

在M109A7自走砲方面，紀東昀指出，這項採購的整體配套是不錯的，因為同時出售砲車60輛與60輛彈藥車，1比1的搭配，就是是一輛自走砲車搭配一輛彈藥車，這是標準配備，所以不會買半套，而是全套從美國直接引進來，也包括裝甲救濟車M88A213輛、彈藥機槍，還有所需要155公厘口徑的發射彈藥，精準導引套件（Precision Guidance Kit, PGK）等全部都購買，唯一的「小缺憾」是這一批出售60輛M109A7總數量比較少，比先前傳出的168輛有不小差距。而且美方直接出售M109A7自走砲所需要的155公厘口徑的發射彈藥M795（M795 High Explosive 155mm projectiles; primers; fuzes; propellant charges），也顯示國內在這部分沒有生產能力，因此目前沒有辦法跟美方合作生產。

ATK為美國陸軍研製的M1156精準導引套件（PGK），可裝於155公厘口徑榴彈，以低成本提供GPS精準導引。US Army photo

紀東昀也點出，M109A7軍售案中最重要的是連美軍與北約現役的「國際野戰砲兵戰術資料系統」系統（International Field Artillery Tactical Data Systems, IFATDS）也一起出售42套給台灣，IFATDS對於精準打擊敵方目標非長重要，尤其是能夠讓單一量M109A7自走砲就能獨立作戰，擺脫之前國軍的舊型M109系列自走砲必須要以一個連為單位的編制設計來遂行作戰，有了最新型的M109A7自走砲之後，一輛自走砲車就自己獨立作戰、發揚火力。

另外，在這次出售82輛海馬士系統的發射車，紀東昀提出，可多加留意的是一同出售的彈種GMLRS系列。紀東昀指出，此為一種比較小口徑的精準火箭彈，這包括了756組M31A2 「統一彈頭版多管導引火箭發射組」Guided Multiple Launch Rocket System-Unitary pods (GMLRS-U)，以及447組 M30A2「另類彈頭多管導引火箭發射組」 Guided Multiple Launch Rocket System-Alternative Warhead pods, GMLRS-AW），其中每一個發射組都有6枚火箭彈，這樣搭配到總數將達到111輛海馬士多管火箭發射車上，將可提供陸軍在北、中、南部進行部署，都可提供一定的遠程精確打擊火力。

美國美東時間2025.12.17宣布最新對台軍售清單，總額高達111億540萬美元，金額僅次於2001.4.25小布希對台的三大項軍售案。

這次美國同意我方續購的海馬士系統軍售中，包括有420枚陸軍戰術彈道飛彈（M57 Army Tactical Missile System, ATACMS），可對共軍進行「源頭打擊」或者是陸軍所稱的「跨區火力支援」。紀東昀指出，因為陸軍當初跟美國談的就是 要從台灣火力支援到金、馬、東引、烏坵等區域的話，所以才會有那麼遠的距離，陸軍反而不強調源頭打擊，而是是強調火力覆蓋金馬前線，所以數量跟當初預期的沒有差太多。

紀東昀進一步指出，還有兩項反裝甲飛彈數量都超過1千枚，也值得注意，其中一項在DSCA網站上軍售項目是被稱「管式-光學追蹤飛彈」，其實就是拖式飛彈，此一版本是沒有導線的拖式2B（TOW 2B RF）多達1,545枚，是接續採購24套的發射器。另外，還有海軍陸戰隊增購「標槍」（Javelin FGM-148F）反裝甲飛彈1,050枚與70組輕量化指揮發射組（ Lightweight Command Launch Units, LwCLU）等，所以拖式2B跟標槍飛彈的數量持續增加，都符合美國政府之前的政策就是強化國軍的「不對稱作戰」能力，出售的飛彈數量，應該也考慮到戰備彈藥儲存的需求。

此外，這次軍售清單中，也出售台灣新的ALTIUS-700M型、反裝甲型的「自殺」攻擊型無人機，還有ALTIUS-600S型，紀東昀說，因爲之前陸軍買的是ALTIUS-600M型，現在等於是連最新型號的改良型、彈頭更大一點的700型都買了，因此在遠距離的反裝甲戰力，射程又再往外推了。

在戰場覺知能力方面，紀東昀也指出，這次美國對台軍售的「部隊戰場覺知（ATK）套件」很明確是軍規版本，而不是另外一種政府（公務部門）使用的版本。

美國宣布軍售軍用版部隊戰場覺知套件（ATK）給台灣。資料圖為鳳凰颱風侵襲、馬太鞍溪新堰塞湖溢流後致災，國軍第二作戰區2025.11.14在花蓮投入兵力救災協助復原，運用部隊覺知應用套件（TAK）建立救災共同圖像。陸軍司令部

綜合這次軍售清單，紀東昀認為，整體來講就仍然符合美軍希望台灣在「不對稱戰力」強化的大方向，還有提升陸軍戰場覺知能力，而且也考慮到彈藥儲備量的需求，在數量上已有體現。

美國愛達荷州陸軍國民兵的M109A6帕拉丁155公厘口徑自走砲，發射裝有M1156「精準導引套件」（PGK）的155公厘口徑榴彈，可精準命中目標。U.S. National Guard photo

紀東昀強調，今天這次美方宣布的總體軍售金額達111億540萬美元（約合新台幣3480.3億元），是在小布希總統2001年4月25日宣布約6000億元台幣、對台「三項軍購案」之後的最大一筆。當時台灣是由時任總統陳水扁下令規劃採購愛國者三型防空飛彈（PAC-3）、P-3C長程定翼反潛機以及柴電潛艦等三項軍事防衛裝備，軍購案總額為180億美元（當時編列預算為新台幣6,108億元幣），美方此時大手筆軍售，確實可以打破「疑美論」。

