美外交政策委員會來訪 蕭美琴：台灣致力自我防衛盼國際持續關注
副總統蕭美琴今（8日）早接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團，除了致謝訪賓長期關注台灣及印太地區的安全與穩定，蕭美琴表示，面臨前所未有的外部威脅、持續加劇的灰色地帶侵擾等，雖然令人感到擔憂，但台灣致力於自我防衛，並持續投資強化國防能力。
美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan M. Elliott）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）以及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）等，今（8日）在外交部次長陳明祺陪同下，前往總統府拜會蕭美琴。
蕭美琴先是歡迎訪賓們再次到訪，並感謝NCAFP持續關心台灣及印太地區安全與穩定，並提到，NCAFP深知溝通不良的危害，長期致力支持各方交流機會，蕭美琴多年前經常參與NCAFP舉辦相關對話，她直言，非常珍惜每次溝通機會，才能減少不必要的誤判和誤解。
蕭美琴指出，台灣正面臨前所未有的挑戰，包括外部威脅、中國解放軍針對日本與南海等周遭區域軍事活動，以及持續加劇的灰色地帶侵擾、法律戰、心理戰及認知戰等，台灣致力於自我防衛，因此持續投資強化國防能力，總統賴清德日前也宣布增加國防預算，並推動國防各項必要改革。
蕭美琴也感謝包括美國在內的許多國家，一再重申維護台海現狀與和平穩定的重要性，及台海和平穩定對全球繁榮的貢獻，這對台灣人而言至關重要。
