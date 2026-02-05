美多名參議員關切台在野頻擋國防預算 前藍委示警：選民會記得哪個黨製造風險

前中國國民黨立法委員許毓仁（中）。（圖／資料照片，圖源：翻攝自許毓仁Facebook）





中國國民黨與台灣民眾黨攜手，在立法院10度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，但放行白營版國防特別預算條例排入委員會審查。由於此次國防特別預算有大部分是對美國採購軍事武器、後勤裝備與配套，包含美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）、美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）、美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）皆發聲表態警告且憂慮台灣在野陣營頻擋國防特別預算的行為。前中國國民黨立法委員許毓仁今（5）日在其Facebook上發文表示，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在美國華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而政治後果，將由台灣直接承擔。選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。

許毓仁表示，近日，華府罕見地出現高度一致的訊號。三位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中更包括共和黨參議院軍事委員會主席 Roger Wicker以及資深參議員蘇利文。這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。

許毓仁指出，他們的發言特別值得警惕。在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。

許毓仁認為，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。

許毓仁點出，更現實的是，這兩項政策，都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。一旦被認美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應—等到川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言，台灣的國會反對軍售、台美貿易協定，一夕之間關稅被大幅提高到40％，並非不可能，而是已有南韓前例的。「一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾。」

許毓仁示警，而政治後果，將由台灣直接承擔。選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。而這對台灣只有壞處，沒有好處。時間並不站在台灣這一邊。

許毓仁說，今日習近平與川普通話，台灣問題被列為重中之重。隨著4月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題。台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。

