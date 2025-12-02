美多地星巴克罷工 業者付台幣12億與紐約市和解

星巴克罷工員工表示，「我們何時要合約？現在就要。沒合約就怎樣？沒合約，就關門。」

包括紐約布魯克林等城市的星巴克員工，1日再度為爭取工作權益發起罷工，在圍繞店面周遭的遊行隊伍中，出現了兩位不速之客，他們是反對獨厚企業高層肥貓的準市長曼達尼，以及他奉為導師的參議員桑德斯。

紐約準市長曼達尼說道，「這些工人只是要求獲得他們應得的尊重，他們只是要求勞動所獲得的回報，能讓他們建立有尊嚴生活。」

民主黨參議員桑德斯說：「能和我太太一起來到這裡，與正在罷工的星巴克工人站在一起是一種榮耀，他們正在向這家公司表明，他們已經受夠了企業貪婪，也受夠了打壓工會。」

廣告 廣告

在此同時，現場傳來令人振奮的消息，星巴克因為違反《公平工作週法》，未能依規定提供員工可預期且穩定的排班，遭到紐約市府調查，結果被揪出在2021年到2024年間違規達50萬次， 迫使星巴克最終同意以3890萬美元，約新台幣12.33億元進行和解；這筆款項多數將用來補償1萬5000多名受到影響的員工。

星巴克雖然同意支付巨額賠償，並承諾改善排班制度，但也在聲明中指出，要遵守這項法律極具挑戰性。

根據《公平工作週法》，紐約市的速食業雇主必須為員工提供固定的工作時間表，臨時變動得提前14天通知員工。

更多公視新聞網報導

韓國15機場進行警告性罷工 協商若無進展將升級行動

美國星巴克拒3年內加薪77% 工會發動5天罷工抗議

「紅杯日」贈環保杯與無限暢飲 美國星巴克員工不堪負荷罷工

