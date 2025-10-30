美多家智庫建議「放棄台灣」！蘇一峰轟政府狂送錢：最後掏空手段？

大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在南韓釜山進行面對面會談，不過雙方1小時40分的會晤過程中，並未談到台灣，對此旅美教授翁履中認為，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。對此，胸腔科名醫蘇一峰也表達看法。

蘇一峰今日在臉書發文提到，今年的2月25日，美國重量級國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs），刊出由二位美國戰略專家所寫的〈台灣執念：美國戰略不應該圍繞在一場打不贏的戰爭〉（The Taiwan Fixation: American Strategy Shouldn't Hinge on an Unwinnable War）。

蘇一峰表示，美國多家智庫都建議要放棄台灣。台灣這幾年政府一直送錢過去，連晶片產業鏈都送過去，對台灣國防武力欠貨6500億，F-35等都送到日本和韓國了！2000億的錢買的F-16，一架都不出貨給台灣！讓人不禁懷疑，是不是最後掏空的手段？台灣變成亞洲的烏克蘭？

蘇一峰的貼文一出，不少網友也在底下留言表達看法；就有網友不客氣地說，「事實就是民進黨聯手美國一起弱台、賣台！晶片產業被連根拔起、軍購被詐騙幾千億！」、「執政黨抱錯大腿了」、「如果不懂談判，那跟用送的何異」、「要美國放棄台灣，就沒錢可撈，但未來發生台海戰爭，美國也不會出兵台灣，因為台積電和晶片產業鏈已遷往美國」、「懦弱，跪拜，是眼前執政者的表現」。

