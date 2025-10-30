美多家智庫建議「放棄台灣」！蘇一峰轟政府狂送錢：最後掏空手段？
大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在南韓釜山進行面對面會談，不過雙方1小時40分的會晤過程中，並未談到台灣，對此旅美教授翁履中認為，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。對此，胸腔科名醫蘇一峰也表達看法。
蘇一峰今日在臉書發文提到，今年的2月25日，美國重量級國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs），刊出由二位美國戰略專家所寫的〈台灣執念：美國戰略不應該圍繞在一場打不贏的戰爭〉（The Taiwan Fixation: American Strategy Shouldn't Hinge on an Unwinnable War）。
蘇一峰表示，美國多家智庫都建議要放棄台灣。台灣這幾年政府一直送錢過去，連晶片產業鏈都送過去，對台灣國防武力欠貨6500億，F-35等都送到日本和韓國了！2000億的錢買的F-16，一架都不出貨給台灣！讓人不禁懷疑，是不是最後掏空的手段？台灣變成亞洲的烏克蘭？
蘇一峰的貼文一出，不少網友也在底下留言表達看法；就有網友不客氣地說，「事實就是民進黨聯手美國一起弱台、賣台！晶片產業被連根拔起、軍購被詐騙幾千億！」、「執政黨抱錯大腿了」、「如果不懂談判，那跟用送的何異」、「要美國放棄台灣，就沒錢可撈，但未來發生台海戰爭，美國也不會出兵台灣，因為台積電和晶片產業鏈已遷往美國」、「懦弱，跪拜，是眼前執政者的表現」。
《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，引發熱議。前立委郭正亮指出，中方抓包美國網軍攻擊，連美軍主流智庫蘭德公司都建議，對中絕對勝利已不可能，要和平共處改善關係，那些一天到晚喊推翻中共暴政的會昏倒。
美國總統川普與大陸國家主席習近平今在南韓釜山舉行「習川會」，川普於會後飛回美國的專機被媒體問及，雙方是否提及台灣，他表示，「從未提到，都沒有提到台灣，會議中沒有討論」。
烏山頭水庫鋪設大面積光電板引發各界關注恐影響民生用水，國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩指出，中央連續三年來函詢問翡翠水庫是否能裝設太陽光電板。翡管局表示，依據法規不可設置光電板，仍會堅持依法嚴格把關，守護大台北水源。張斯綱指出，經濟部水利署為推動水域型光電政策，2022年至2024年間，連三年發函翡管
美國總統川普自26日展開亞洲行，訪問馬來西亞、日本及韓國，今（30日）結束與中國國家主席習近平「川習會」後返回美國，一路上收到許多為他特製的禮物。不過，川普在返程專機上表示，
「北京給川普面子，卻沒給出籌碼」 學者16字總結川習會：不提台灣不是中國縮了
美國總統川普、中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行「川習會」，不過這場全球矚目的會議只持續了100分鐘，事後也僅有川普單方面公布，美方削減芬太尼關稅、中方恢復大豆採購，台灣議題則沒被談論。對此，旅美學者翁履中今（30）日在臉書指出，「短期止痛、長期拉扯，經濟降溫、政治升溫」是這次川習會的註解，美中已進入「帶笑的冷戰」階段。翁履中表示，這場川習會看似氣
北市議員指中央曾3度來函詢問翡翠水庫是否能裝設太陽光電板，經濟部水利署今天表示，先前配合國家能源政策3次發文調查，對象是全台的水庫管理單位，目的在盤點潛力地點，並非針對翡翠水庫。
中國國家主席習近平30日10時在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤。大陸央視新聞報導，當地時間30日中午，習近平與川普的會晤已結束，歷時約1小時40分鐘。對此，旅美教授翁履中30日表示，雖然未提台灣引發討論，但「不談」本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，美中選擇「經濟優先、政治延後」，暫時進入「技術性喘息」。
「川習會中國是贏家！」邱毅揭「台灣問題」談判日：還好沒讓粗魯的他出席
美國總統川普（Donald Trump）今（30）日上午在南韓釜山和中國國家主席習近平會面，會前雙方握手寒暄時氣氛溫馨，川普還笑稱習近平「是一個強硬的談判者」，這場全球矚目的「川習會」指只用時約100分鐘即告終，外媒報導，川普將隨即返回華府參加，並未釋出聯合新聞稿或舉行記者會。對此，前立委邱毅今在臉書分析，全球關注的川習會比預期的時間還短，這要歸功於雙方談判
桌球協會主辦的「115年度台灣桌球排名資格賽」將於11/4登場，近日卻傳出「出大包」，未將奧運男子桌球國手「柚子同學」高承睿納入種子選手名單抽籤。桌協發現後緊急道歉，今（10/30）下午重新辦理男子組抽籤，差點影響選手權益。
美國《時代》雜誌近日刊出一篇由保守派智庫學者高德斯坦（LyleGoldstein）撰寫的投書，當中點名總統賴清德是「魯莽的領導人」，頻頻發表演說刺激中共，呼籲美國政府應適度約
嘉義市首屆「桃義身心‧壯遊諸羅-長者運動會」於30日假東區體育館舉辦，現場有20處巷弄長照站、計320位長輩及據點人員共襄盛舉，本市醫事C巷弄長照站參加率達100%，更有5位
台北翡翠水庫管理局今天（31日）表示，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人民生用水；翡翠水庫水域依法規有雙重管制，禁止設置太陽光電板。自營運以來，不曾設置太陽光電板，會堅持依法嚴格把關，禁止設置，守護大台北水源。
二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》經典IP「終極戰士」回歸大銀幕，這回卻前所未有地從掠奪者淪為獵物，也首度從以往人類主角轉換成他的視角，身置殘酷的宇宙壯闊獵場 ，他唯有背「血」一戰才能生存！連場動作與視覺特效也全面升級，絕對也會令驚悚動作片迷大呼過癮！ 本片亦為銀幕科幻驚悚動作傳奇《終極戰士》面世將屆40年來的最新篇章，要能夠「身歷其痛」地體驗超快感史詩冒險，勢必親眼在大銀幕上見證！ 上映日期：2025-11-06
國民黨籍桃園市議員、國家政策研究基金會副執行長凌濤，日前因上節目時的言論引發官姓網友不滿，官男於是在凌濤臉書留言痛
日前法國警方稱逮捕了涉及羅浮宮珠寶竊案的兩名嫌犯，其中1人是在戴高樂機場準備離境時被捕，而在29日又有重大進展，再逮捕5名嫌犯。
本週，美股又在 AI 的帶動下迭創新高，但此前飆漲的美國主要稀土商 USA Rare Earth 的股價卻面臨暴跌，在週一下跌 8.4% 之後，已經回吐了幾乎全部漲幅。 此外，另一家美國稀土礦商 MP Materials 的股價，也經歷了不小的跌幅，幾乎回吐了10月的全部漲幅。這代表牛市將終止的訊號？還是美中和解的開始？
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。
經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會，她表示，台灣是經貿導向國家，持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），相信有助於強化供應鏈韌性，達到貿易多元化、永續發展的目的。
由好食好事加速器主辦的年度盛會「第八屆2025好食好事Demo Day」今（30）日在台北101獨一文創空間登場，匯聚來自台灣、日本、新加坡的14家食農新創團隊，展示科技與創意如何形塑未來食農產業的樣貌，開啟價值鏈升級的新篇章。 好食好事基金會於2017年由頂新和德基金會捐助成立，是台灣唯一專注於食農科技的新創加速器
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日在南韓釜山會面，川普表示會中未談台灣。雖然如此，ＣＮＮ報導，台北方面先前一直擔心