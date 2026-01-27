美大型企業財報參差不齊！美股道瓊跌408點、台積電ADR漲1.69％

美股27日互有漲跌，台積電ADR上漲或1.67％。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 聯合健康（UnitedHealth）、通用汽車（General Motors）等大型企業公布的財報參差不齊，市場內部股價呈現劇烈震盪，美國股市27日互有漲跌，其中標普500指數改寫歷史新高，道瓊工業指數收跌超過400點，那斯達克、費城半導體指數同步收高，台積電ADR上漲5.56美元，或1.67％，收，338.27美元。

綜合媒體報導，在美國總統川普（Donald Trump）政府提議提高聯邦醫療保險（Medicare）的支付費率後，聯合健康集團大跌近20％，無疑是讓聯邦醫療原先已不被看好的2026營收預測更加雪上加霜，連帶影響醫療保險板塊淪陷，拖累道瓊工業指數早盤重挫逾500點。

科技股方面則是延續26日漲勢，微軟上漲2.19%、亞馬遜上漲2.63%、輝達小漲1.10%、蘋果小漲1.12%；台積電ADR上漲1.69%，收在338.34美元。在科技股帶動下，那斯達克指數觸及去年10月下旬以來新高水準，標普500指數則是略微超越數週前創下的歷史高點，儘管指數成分股中下跌家數多於上漲。

美股27日收盤，標普500指數上漲28.37點或0.41%，收在6978.60點。道瓊工業指數下跌408.99點或0.83%，收在49003.41點。以科技股為主的那斯達克指數上漲215.74點或0.91%，收在23817.10點。費城半導體指數上漲190.14點或2.40%，收在8117.18點。

