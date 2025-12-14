美大學教練遭爆約女模「1男激戰3女」！婚外情形象全毀

國際中心／張予柔報導



美國大學近日爆出醜聞，密西根大學前美式足球教練摩爾（Sherrone Moore）近日被捲入一連串桃色風波，不僅被指控在帶隊奪冠後，私下向成人平台女模提出不當性邀約，近期更因婚外情與情緒失控事件遭校方解雇，甚至驚動警方介入，形象一夕之間全面崩塌。





美大學教練遭爆約OnlyFans女模「1男激戰3女」！婚外情形象全毀…

摩爾邀約成人平台女模索雷蒂，和另外兩名OnlyFans女模前往飯店進行「四人行」。（圖／翻攝自Ｘ）

根據外媒報導，2024年1月摩爾率領密西根大學擊敗華盛頓大學，成功奪下全國冠軍。然而，就在奪冠後短短數小時內，他向一名OnlyFans成人平台女模索雷蒂提出邀約，希望她與另外兩名OnlyFans女模前往飯店進行「四人行」。索雷蒂透露，摩爾當時承諾提供賽季門票作為交換條件，但她隨即拒絕提議，並直言「我已經有錢，可以自己買票」。據悉索雷蒂當日確實有入場觀賽，且衣著打扮相當火辣性感。

索雷蒂爆料，摩爾曾多次主動透過訊息聯繫她，甚至向她傾訴自己如何在妻子與婚外對象之間周旋。（圖／翻攝自IG＠miasorety）

索雷蒂進一步爆料，摩爾曾多次主動透過訊息聯繫她，甚至向她傾訴自己如何在妻子與婚外對象之間周旋，相關內容一度在社群平台掀起熱議。不過，隨著風波擴大，索雷蒂事後改口，透過社群媒體發聲澄清，表示整起事件「都是誤會」。然而，真正讓事件急轉直下的，是摩爾又被爆出婚外情風暴，他被指與校內行政助理發生不倫關係，遭校方掌握後，最終決定將他解雇。摩爾疑似因情緒失控，事後前往助理住處，持刀威脅要輕生，場面一度失控，警方獲報後到場將他逮捕。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

