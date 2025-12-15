美大學足球教練奪冠 嗨邀火辣女模「四人行」

足球教練摩爾在贏得2024年全國冠軍賽後數小時，被指控向OnlyFans女模提出「四人行」的要求。（示意圖／翻攝自Pexels）





前美國密西根大學美式足球教練摩爾（Sherrone Moore）在贏得2024年全國冠軍賽後數小時，被指控向OnlyFans女模索雷蒂（Mia Sorety）提出以球季票換取飯店「四人行」的要求，在社群媒體上引起廣泛關注。

根據外媒《New York Post》報導，摩爾在去年1月8日於德州休士頓的NRG體育場贏得大賽後不久，便透過社群媒體向索雷蒂提出見面要求。而索雷蒂成人平台OnlyFans模特兒，還是密西根球迷，她坦言爾曾提出「想用球季票交換我和另外兩位OnlyFans模特兒在飯店進行四人行」的邀約。

對此，索雷蒂表示自己拒絕了摩爾的要求，理由是「我自己很有錢，可以買票」。她同時補充，摩爾在交流過程中曾向她抱怨家庭及婚外情問題，包括妻子和小三的事。密西根隊曾在全國冠軍賽中以34比13擊敗華盛頓隊，索雷蒂也在IG上分享自己觀賽的照片，並穿著性感服裝為球隊勝利慶祝。

不過，摩爾的醜聞並非僅止於此，根據《Daily Mail》報導，摩爾近日曾被控破門入室、入室行竊及跟蹤罪。據稱，幾天前他涉嫌闖入執行助理的公寓，恐嚇一名女性，並在解雇後隨即威脅輕生。

體育PODCAST主持人賈斯汀·斯皮羅（Justin Spiro）表示，摩爾在出獄後再次向索雷蒂傳送訊息。斯皮羅指出，索雷蒂是「與他有過此類交流的眾多女性之一」，並分享了一張據稱是索雷蒂與摩爾IG私訊的截圖，內容顯示，摩爾在今年4月和6月曾多次向索雷蒂發送火焰表情符號，4月21日更傳訊息詢問：「你沒來，是嗎？」這些訊息顯示摩爾長期透過社群平台與索雷蒂互動。

摩爾事件曝光後，索雷蒂在社群平台 X（原推特）上回應相關貼文時表示：「我一點也不驚訝，他在私訊裡孤注一擲，想跟 OnlyFans 模特兒聯絡。」

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

