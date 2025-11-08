美大幅擴建飛彈生產設施 似為攻台創造條件
(本報綜合報導)美國有線電視新聞網（CNN）對衛星照的最新分析顯示，中國從2020年以來大規模擴建跟飛彈生產相關的設施，有專家說，這些舉措是中國人民解放軍想要「為入侵台灣創造條件」。
CNN對於衛星影像、地圖和政府公告的最新分析指出，從2020年以來，中國已經大規模擴建與飛彈生產有關的設施。衛星照片顯示，生產飛彈或中國人民解放軍火箭軍相關的136處設施中，超過60%有擴建跡象。
這些設施包括工廠、研發中心及測試中心，在2020年初至2025年底的期間，擴建面積逾2100萬平方英尺。
武器專家表示，擴建後的設施所生產飛彈，將是中國任何可能試圖以軍事手段攻占台灣行動的關鍵要素。
美國非營利研究分析機構CNA的副研究分析師、中國飛彈部隊專家艾佛列斯（Decker Eveleth）指出，解放軍想要「為入侵台灣創造條件」。
