美大幅擴建飛彈生產設施 似為攻台創造條件

聚餐、宵夜吃完烤物，心滿意足但喉嚨卻開始抗議了？喉嚨卡卡、癢癢的，甚至有點痛？耳鼻喉空軍醫師王曜指出，這是很多人都會經歷的「烤肉後副作用」，來看看原因吧！ 讓你鎖喉的四大元兇 1、煙霧瀰漫的空污攻擊烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。2、燥熱上火的食物重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾痛。 3、高溫＋缺水的雙重打擊長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。4、high翻天的用聲過度烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。 KO喉嚨不適 4招實用解方 1、補足溫潤水分，打好修復基礎持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤；蜂蜜水也有助於舒緩不適。避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感2、調整飲食策略，清淡滋養避免辛辣、油炸等刺激性食物。選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。3、遠離雙重煙害，創造呼吸空間盡量選擇上風處，避免濃煙。遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。4、善用舒緩小物，即時救援使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。

常春月刊 ・ 8 小時前