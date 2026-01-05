美大秀軍事肌肉生擒馬杜羅！律師痛批：親中開始瞎扯2謬論

政治中心／洪正達報導

委內瑞拉總統馬杜羅被美軍生擒後，現已帶回美國受審中，但此舉卻引起國內親中派人士開始「唱衰」。（圖／翻攝自OSINTdefender／X）

就在台灣時間3日深夜，美軍對委內瑞發發動突襲成功活逮親共總統馬杜羅（Nicolas Maduro），此舉除了對全世界宣示美國的立場外，也大秀了全球布署的能力，但消息傳回國內後，親中政客及名嘴又開始討論「棄台論」，甚至恫嚇中國恐會「有樣學樣」對台灣元首進行精確的斬首行動，對此番言論，律師黃帝穎發文痛批這些論述顯然是「崩潰後的瞎扯」

黃帝穎PO文指出，國民黨主席鄭麗文稱美國注意力會放在美洲，不要以為「美國都會來幫我們收拾爛攤子」；但事實是，美軍印太司令部在印太戰略的航母戰鬥群佈局不僅沒有改變，甚至美國國會通過「國防授權法」對台灣的支持力道更大，事實證明鄭麗文的「棄台論」根本虛構，只為轉移舔中政客謊稱美軍不敵中國等「疑美論」的崩潰心虛。

廣告 廣告

黃帝穎也說，另一點則為美國逮捕委內瑞拉總統，實戰戳破中國自稱最強隱身雷達假象，中國武器首戰即癱瘓，徹底打臉舔中政客疑美論，因此改稱中國比照美國斬首台灣元首，但事實是，美軍在中國環台軍演就在台海的「國際航道」自由航行，美日更有安保條約，維護台海和平，共軍軍機如果比照美軍進入我領空，依照委內瑞拉實戰經驗，首戰即癱瘓的是中國雷達，不是美軍，以及使用美規雷達的台灣，因此舔中政客改稱中國比照美國斬首行動，顯然是崩潰後的瞎扯。

黃帝穎強調，「美國逮捕委內瑞拉總統並非斬首，而是移送到紐約法院審理，追訴委國總統走私數千噸的古柯鹼、涉毒恐怖主義及持有機槍等毀滅性武裝，這是追訴犯罪的刑事責任，不是斬首」。

更多三立新聞網報導

美軍接收委國中共剉咧等？他「解放軍機密被看光」：習近平暴露斬首風險

獨家／委國變天6：軍隊一觸即潰？台商爆：無人機嚇跑整連部隊

獨家／委國變天1：凌晨兩點連環爆！台商還原美軍「斬首」戰機聲沒停

獨家／委國變天2：馬杜洛只是傀儡？台商揭恐怖「四人幫」才是地下皇帝

