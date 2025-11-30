美太平洋陸軍加速轉型因應中國解放軍威脅之研析

示意圖：Getty Images

⊙台灣智庫國防安全小組

一、前言

近期美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）上將在國際國防通訊電子協會（AFCEA International）舉辦的AFCEA TechNet印太會議中警告，美國陸軍在印太地區的最大風險是行動遲緩，因此持續轉型勢在必行，才能擺脫「距離的桎梏」，以應對中國「日益咄咄逼人、好戰且具有威脅性」的行為。克拉克先前接受「防務一號」（Defense One）採訪時，即曾闡述他認為陸軍在該地區面臨的兩大挑戰，即距離的桎梏及中國的威脅行徑。要扭轉太平洋陸軍面對的挑戰，必須在技術及理念強化，加速太平洋陸軍現代化。本文分從中國對印太地區的威脅、美陸軍印太角色、美太平洋陸軍轉型概要、戰略意涵與政策建議等面向，析論如後。

二、中國對印太地區的威脅

中國擁有可觀的海空軍兵力，其依靠中國大陸廣大腹地，在西太平洋地區佔有地利之便。在空戰與海戰後，地面部隊扮演後續島嶼及陸地的爭奪，當前在西太平地區僅見美國海空軍與中國解放軍海空軍的較勁，陸軍及陸戰隊等地面部隊並沒有接觸的機會，惟對於中國104萬人的龐大陸軍及陸戰隊，是當今世界上最大的地面部隊，不可低估其戰爭潛力。

事實上，中國地面部隊人數遠勝於美國陸軍的45萬人及陸戰隊的16.8萬人。尤其，美國太平洋陸軍人數僅8萬人，未來戰局若演變成奪島及登陸作戰，美國在人員、主戰裝備數量都不佔優勢的情況下，將面臨中國陸海空軍及陸戰隊的猛烈攻擊。有關中國地面部隊（含陸軍及陸戰隊），以及在台海地區部署的地面部隊，詳如表一。

三、美陸軍印太角色

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）海軍上將曾多次表示，「地面火力作為關鍵的威懾手段，其作用日益顯著，堪稱強大的力量倍增器」。渠同時指出，同樣至關重要的還有聯合後勤樞紐、一體化防空反飛彈系統、高韌性的通訊和目標指示網路、人工智慧和自主系統，以及以陸軍部隊不可或缺的貢獻為基礎之區域安全夥伴關係。

此外，前太平洋陸軍司令弗林上將（Charles Flynn）對於批評人士認為陸軍在東北亞傳統基地之外缺乏行動空間，渠反駁情況並非如此，自2021年以來，陸軍部隊已大幅擴展在大洋洲、東南亞和南亞的階段性部署、實彈演習和預置物資儲備。例如，陸軍部隊在帛琉、澳洲和菲律賓進行「愛國者」飛彈實彈演習，在澳洲進行多國大規模聯合演習和後勤演練，改進多個分散地點的前沿後勤樞紐，並在菲律賓部署「堤豐」反艦飛彈系統（Typhon anti-ship missile system），此舉引起中國的譴責。渠強調美國在海空作戰方面投入巨資，卻在決定衝突走向的陸地上暴露無遺，故僅靠精良的海上或空中系統，無法在印太地區實現威懾。

弗林上將進一步指出，應對中國的反介入／區域拒止（A2／AD）戰略，需要具備諸多條件，第一，需要低成本、高生存能力、機動性強、可重複裝填、續航時間長的地面火力。第二，需要工程和後勤保修來支持聯合作戰。第三，需要用於聯合目標指示的地面感測器。第四，需要多種形式的防禦措施來抵禦常規和戰略攻擊（conventional and strategic attack）。第五，需要多層級指揮與管制系統（multi-echelon command and control）。第六，需要機動部隊來確保和防衛主要區域。渠認為所有這些最終都需要在最重要的地區，針對最嚴重的威脅，建立可見的、持久的地面存在。

四、美太平洋陸軍轉型概要

關於美國太平洋陸軍轉型，該部司令克拉克上將強調，部隊轉型不僅關乎台灣海峽，由於中國人民解放軍在該地區多個區域威脅我們的盟友和夥伴的主權，因此，在戰區展開行動時，必須做好應對危機的準備，在正確的時間出現在正確的地點，擁有正確的能力，不僅要應對威脅，更要發揮嚇阻作用。

為因應中國解放軍的挑戰，美國陸軍正在推動一項名為「接觸中轉型」（Transformation in Contact）的快速現代化計畫，而一些被創建或選中用於測試新技術和新理念的部隊，即隸屬太平洋陸軍司令部（USARPAC）。渠亦表示，太平洋陸軍司令部已採用人工智慧（AI）來縮短工作流程，提高思考、學習和工作（think, learn, and work）的速度和效率（speed and efficiency）。

此外，該司令部處於測試新系統和流程的前沿，這些系統和流程正在推動基於零信任原則（永不信任，始終驗證， zero trust principles）的陸軍統一網絡的構建。與此同時，該部也正在無人機系統方面進行創新。

五、戰略意涵

面對中國解放軍地面部隊近倍數於美國陸軍及陸戰隊的情況下，美國陸軍必須力求質的提升，對於美國太平洋陸軍更是如此，唯有持續引進新技術與理念，加速陸軍的轉型，才能確保太平洋陸軍縱使在人數與裝備數量居於劣勢，仍能遂行嚇阻與應對威脅，其所凸顯的戰略意涵概述如後。

首先，美太平洋陸軍司令克拉克上將指出，美國陸軍在印太地區面臨的最大風險是行動遲緩，亦即在危機或衝突爆發時反應過慢、部署地點錯誤、行動不夠迅速，更糟糕的是無所作為。身為領導者必須習慣於快速試錯、反覆嘗試並研究出更好的解決方案。渠指出唯有透過轉型，才能加速部隊現代化，因應中國解放軍的挑戰。

其次，為增進美國太平洋陸軍作業效率，引進人工智慧，提高思考、學習和工作的速度和效率，縮短工作流程。同樣地，人工智慧亦有助於指揮與作戰決策，該先進系統將改變現有部隊指揮與作戰機制，大大提高反應時間，以及降低人為錯誤。

再次，近年來，無人機的運用日益受到重視，尤其無人機在俄烏戰場或其它區域衝突獲得驗證，其作戰效能強大，美國太平洋陸軍是美國陸軍測試新系統和流程的前沿，故積極在無人機系統方面進行創新，使能成為太平洋陸軍戰力提升的倍增器，彌補與解放軍地面部隊與主戰裝備數量差距的短版。

六、政策建議（代結語）

美國太平洋陸軍對於本區美軍與盟軍的聯合作戰，扮演重要的角色，此由近年來其與區內國家實施各式聯合演習可以看出，著眼於未來戰場情境，該司令部運用新技術與理念，正進行快速轉型，期提升太平洋陸軍作戰能力，殊值關注，研提政策建議如後。

（一）持續關注美國太平洋陸軍轉型概況

美國太平洋陸軍藉由新技術與理念，提升部隊作戰與指揮效能，例如，引進人工智慧，提高思考、學習和工作的速度和效率，縮短工作流程。此外，該部亦積極運用無人機，並在系統進行創新，強化無人機戰場運用價值，提高偵察及察打無人機在戰場的廣泛運用，我宜持續關注美國太平洋陸軍轉型概況。

（二）引進人工智慧強化指揮暨作戰決策

當前AI 技術已廣泛運用於經濟發展領域，創造巨大經濟效益，與此同時，該技術也悄悄運用在軍事方面，例如，在俄烏戰場上，AI 技術已經運用在戰術攻防、情報工作與決策輔助等三者，顯示AI 技術對於作戰的潛在影響。有關單位對於運用AI 技術於無人載具及自動化武器系統，對無線電通訊內容自動記錄、翻譯、篩選、分析對手動態，以及篩選可信的情報做為決策參考等方面，應加快部署與運用，強化作戰能力與作戰指揮決策。

（三）強化無人機作戰運用以及系統升級

近年來，無人機已從商業、農業等方面的運用，被廣泛運用於軍事上，例如，哈瑪斯及葉門胡塞武裝運用無人機攻擊以色列，敘利亞叛軍以無人機攻打政府軍等，都可見無人機在各式衝突中扮演重要的攻擊角色。此外，俄烏戰爭中無人機所使用的數量，可謂是歷次戰爭中無人機使用次數最多的一次，證明無人機在未來戰爭中是不可或缺的重要武器，有關單位應善用我國無人機研產能力，持續強化無人機性能及系統升級，俾強化我國整體防衛力量。

