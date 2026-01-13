美太空戰場部署！花234億讓SpaceX送44顆導彈追蹤、火控衛星升空

Millennium Space Systems製造的FOO Fighter（F2）火控衛星原型示意圖。 圖：翻攝Millennium Space Systems官網

[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《Breaking Defense》報導，太空部隊（Space Force）宣布授予SpaceX公司價值7.39億美元（約新台幣234億元）的發射合約，涵蓋五次發射任務，總計44顆導彈警告、追蹤及火控衛星，供空間發展局（SDA）使用，此外還包括未公開數量的國家偵察局（NRO）發射任務。這些衛星將強化美國導彈防禦系統，預計最早於2026年7月開始發射。

根據太空系統指揮部（SSC）發布的公告，此合約屬於國家安全太空發射（NSSL）第三階段第一道程序，專門用於較低挑戰性的低地球軌道或中地球軌道任務。第一個任務訂單「SDA-2」包括兩個發射18顆由L3Harris製造的Tranche 2追蹤層衛星，以及一個發射8顆由Millennium Space Systems製造的FOO Fighter（F2）火控衛星，發射時程從2026財年第四季度啟動。第二個訂單「SDA-3」則涵蓋兩個發射18顆由Lockheed Martin製造的衛星，從2027財年第三季度開始。NRO的「NTO-5」任務則訂於2027財年第一季度至2028財年第二季度之間進行，但細節因機密而未公開。

這批衛星將提升SDA的導彈追蹤與火控能力，其中Tranche 2追蹤層衛星總計36顆（L3Harris與Lockheed Martin各負責18顆），FOO Fighter衛星則為8顆，提供軌道上的火控支援。背景顯示，SDA早在2024年1月即授予L3Harris、Lockheed Martin及Sierra Space超過25億美元合約，各負責18顆Tranche 2衛星；同年4月再授予Millennium Space高達4.14億美元合約，開發FOO Fighter衛星。此合約凸顯SpaceX在國家安全太空任務中的關鍵角色，預期將加速美國太空防禦網絡的部署。

根據公開資料，Tranche 2追蹤層衛星主要任務是提供全球持續的導彈預警/導彈追蹤（Missile Warning/Missile Tracking，MW/MT），偵測並追蹤傳統彈道導彈、高超音速導彈等先進威脅的紅外線特徵。美軍計畫在地球軌道部署54顆Tranche 2衛星，提供全球近乎立體覆蓋（stereo coverage）的導彈預警與追蹤能力，與 PWSA 的運輸層（Transport Layer）低延遲網狀通訊網路連結，讓資料快速傳遞給地面部隊或防禦系統，實現即時威脅識別與應對。

而FOO Fighter（全稱 Fire-control On Orbit-support-to-the-war Fighter，簡稱 F2）火控衛星，主要專注加速提供「火控」（fire control）能力，針對全球先進導彈威脅（包括高超音速導彈）進行精確偵測、預警與高保真追蹤。搭載火控品質感測器（fire control-quality sensors），能產生高精度軌跡資料，直接支援導彈防禦系統（如地面攔截器）計算射擊解，提供精確目標座標，協助「閉環殺傷鏈」（從偵測到摧毀）。FOO Fighter 的目標是填補現有追蹤層在某些特定威脅上的不足，透過太空平台直接提供火控級資料，強化美國對高超音速等「遊戲規則改變者」武器的防禦能力。

