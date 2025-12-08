美太空軍官校畢典 新式軍常服首曝光

記者丘學陞／綜合報導

美國《星條旗報》6日報導，美國太空軍官校生在日前舉行的畢業典禮上，身著新式軍常服出席，讓太空軍專屬制服首度曝光。

美太空軍表示，位於阿拉巴馬州麥克斯維爾空軍基地的「軍官訓練學校」（OTS），4日舉行畢業典禮，首批身著新軍常服的17名太空軍「衛士」（美太空軍官兵稱謂）亮相，成為會場焦點，也為美太空軍再添新紀錄。未來美軍亦會持續為「衛士」換發新式服裝，為該軍種發展獨一無二的文化。

報導說，太空軍自2019年成立以來，暫以空軍服裝作為制服，目前已逐步換發新式服裝，預計1年過渡期後，將全面採用新式服裝，除了提高軍種辨識度，也有助塑造太空軍部隊認同與向心力。

美太空軍說，本次畢業的「衛士」來自美軍各軍種，凸顯太空軍與各軍種高度聯合行動的特性，也讓太空軍內部融合多種文化；未來也會隨新制服的普及，讓太空軍逐漸發展自身文化，成為更加獨立的軍種。

首批身著新式軍常服的「衛士」完成課程，授階成為太空軍正式軍官。（取自美太空軍網站）