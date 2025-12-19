美太空軍發射新型技術驗證衛星 拓展投射能量

記者賴名倫／綜合報導

美國太空軍18日執行代號「STP-S30」發射任務，由商業太空新創公司「火箭實驗室」（Rocket Lab，RKLB）火箭將4枚「DiskSat」碟型衛星送入低地軌道（LEO），以驗證新型衛星的部署流程；並進一步提升製造、裝載與發射作業效能，大幅拓展太空投射能量。

本次從維吉尼亞州瓦勞埔島（Wallops Island）發射基地升空的「電子號」（Electron）火箭，搭載有4枚「DiskSat」碟型衛星；其在順利升空後首先拋棄整流罩，隨後依序分次釋放酬載；而地面控制站稍後則確認4枚衛星均已順利抵達距地表約550公里處的低地軌道，驗證操作可行性與快速部署潛力；其中2枚衛星後續還將進行變軌作業，進入距地表約450公里的極低地軌道（VLEO）執行任務。

廣告 廣告

美國國家航空暨太空總署（NASA）則說，「DiskSat」碟型衛星是NASA與太空軍的最新合作研發成果，其採扁平狀碟型設計，直徑與厚度分別為40吋（１公尺）與１吋（2.5公分），外型仿若小型咖啡桌；但與傳統「立方型」（CubeSats）衛星相比，碟型衛星具備三項關鍵優勢：第一是增加單次部署數量：其可在酬載艙裡緊密堆疊、有效縮減體積並提升單次任務投放數量。第二：軌道部署彈性：扁平外型具低阻力，適合部署在低地軌道，運用光學感測器執行地表觀測或通訊中繼任務；第三，量產便利性，模組化設計可有效降低操作成本，滿足用戶需求。

「火箭實驗室」則強調，此次是「電子號」（Electron）火箭今年第20次發射任務，不僅締造年度任務次數新高、整體籌劃時程更提前達5個月之多，足見系統熟度與操作經驗已臻成熟。而NASA也表示，未來「DiskSat」可望發揚上述優勢，根據用戶需求進行快速量產，在短時間內交付並發射升空，擴大太空探索、科學研究與商業領域的太空任務彈性。

美國太空軍、NASA合作開發的「DiskSat」碟型衛星，18日首度發射升空進入低地軌道，驗證先進概念可行性。圖為其釋放過程示意圖。（取自NASA網站）

本次發射作業由火箭實驗室的「電子號」火箭擔綱，也寫下年度發射次數新高。（取自火箭實驗室「Ｘ」）

本次發射作業由火箭實驗室的「電子號」火箭擔綱，也寫下年度發射次數新高。（取自火箭實驗室「Ｘ」）

「DiskSat」碟型衛星可堆疊在酬載艙中，提升單次任務發射數量。圖為火箭實驗室人員執行酬載安放作業。（取自火箭實驗室「X」）

本次發射任務暱稱標語為「不要一板一眼」（Don