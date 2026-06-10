美太空霸主地位不保！美智庫：陸北斗、遙測與反衛星能力已超美

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美國智庫美國訊息技術與創新基金會（ITIF）近日發布最新報告指出，雖然美國目前仍是全球最具創新力的航太強國，但大陸正在快速縮小雙方差距，甚至已在部分關鍵領域取得領先地位。報告警告，若美國未能迅速採取更積極措施，大陸未來有可能在全球航太經濟中躍居首位。

長征六號火箭4日送千帆極軌11組衛星成功入軌。（圖／新華社）

北斗、遙測與反衛星能力已超美

據新加坡《聯合早報》引述報告內容指出，從低軌衛星網路、可重複使用火箭、導航系統、對地觀測衛星、反衛星作戰能力及太空站建設等多個面向比較中美實力。結果顯示，美國在低軌衛星寬頻網路與可重複使用運載火箭方面仍保持優勢，但大陸在導航定位、遙測衛星以及反衛星能力等領域已展現超越美國的實力。

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在低軌衛星網路方面，大陸正積極推動「千帆星座」與「國網星座」兩大計畫，預計2030年前部署約2萬8000顆衛星，試圖追趕由SpaceX主導的低軌通訊市場。不過報告認為，大陸在相關技術成熟度與商業化規模方面，仍落後於美國。

至於可重複使用火箭技術，報告指出，大陸目前最大的瓶頸是尚未擁有成熟且穩定運作的可回收火箭系統。雖然多家民營航太企業已在發動機及回收技術取得進展，但尚未完成完整且可靠的系統驗證，與美國已投入實際商業營運的技術仍有差距。

安徽農民利用北斗衛星定位實現作業面積測量。（圖／新華社）

然而在導航定位領域，大陸的北斗衛星導航系統被評價高於美國的全球定位系統（GPS）。報告指出，北斗系統目前擁有約50顆衛星，採用多軌道配置與星間鏈路技術，在定位精度與系統韌性方面具備優勢；相較之下，GPS主要依賴單一軌道架構，創新程度略顯不足。

此外，大陸在對地觀測衛星領域也被認為已超越美國。報告指出，大陸在可見光成像、合成孔徑雷達（SAR）及高光譜遙測等技術發展迅速，不僅可應用於農業監測、環境保護及災害預警，也大幅提升軍事偵察與戰場感知能力。

在軍事太空領域，報告引述美軍情報指出，大陸正持續發展地面及太空反衛星武器，藉此提升反太空作戰能力，以在衝突中削弱對手的衛星通訊與情報系統。報告同時提到，美國軍方也正加速相關技術研發，以維持戰略優勢。

至於太空站建設方面，報告認為大陸的天宮太空站已與美國實力相當。天宮自2021年開始組裝、2022年正式投入運作，其建設速度被形容為「令人驚訝」，展現大陸具備大規模且快速整合航太產業鏈的能力。

香港大學生5月24日觀看神舟23號太空船發射升空。（圖／新華社）

陸航太產業正縮小與美國創新差距

不過業界人士認為，中美之間仍存在明顯規模差距。新加坡火箭公司赤道太空系統（Equatorial Space Systems）執行長格沃兹（Simon Gwozdz）指出，美國目前掌握全球超過78%的在軌衛星，大陸僅約占8%；在商業價值最高的近地軌道衛星市場，美國占比更高達86%，大陸僅約4%。

他表示，大陸已建立全球最完整的航太產業鏈之一，涵蓋衛星製造、火箭發射及數據服務等環節，部分商業航太公司的技術成熟度已接近美國同業。然而受限於發射場資源、空域管理及海外發射據點不足等因素，大陸要大幅提升發射能力並非易事。

格沃兹認為，大陸航太產業的發展雄心無庸置疑，但要真正追上甚至超越美國，除了技術突破之外，更需解決商業發射能力與全球市場布局等結構性挑戰，因此短期內美國領先地位仍難以被撼動，但未來數年的競爭勢必更加激烈。

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