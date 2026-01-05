美奇襲委國「一度禁飛加勒比海」 美國航班大亂

美軍對委內瑞拉的軍事行動暫告一段落，美國聯邦航空總署（FAA）一度下令禁飛加勒比海，如今已宣告解除禁令。另外，馬杜洛被捕也引發委內瑞拉境內外兩樣情，成千上萬逃亡海外的委國僑民慶祝自由時代來臨；而委內瑞拉國內則有大批馬杜洛支持者上街遊行，拒絕與美國合作。

美國聯邦航空總署曾一度下令禁飛加勒比海，造成各家航空公司航班大亂，如今解除禁令，仍導致美國各家航空公司航班大亂，數百架班機延誤或取消，各地機場人潮洶湧，現場一片混亂。

美國各地機場人潮洶湧。圖／路透社、美聯社、CNN

馬杜洛遭逮！ 委內瑞拉流亡海外僑民「上街狂歡」

對於總統馬杜洛被捕，大批逃亡海外的委內瑞拉僑民已連續兩天在全球各大城市湧上街頭，大肆慶祝。

逃亡海外的委內瑞拉僑民在全球各大城市上街慶祝。圖／路透社、美聯社、CNN

囤積糧食、汽油 委國首都超市、加油站前擠滿人

但委內瑞拉首都卡拉卡斯，民眾卻在超市與加油站前大排長龍，囤積糧食與汽油，瀰漫著一股不安的氣氛。

委內瑞拉居民指出，目前藥局與醫院都出現缺貨情況，生活完全籠罩在不確定性之中，必須等待事態發展與政策指引，才能繼續生活。

委國當地加油站人滿為患。圖／路透社、美聯社、CNN

馬杜洛支持者上街遊行！ 抗議美國強擄國家元首

馬杜洛的支持者也持續上街遊行舉牌抗議，還有名婦人面露不滿，憤怒高喊著「美國佬，把馬杜洛還給我們！」抗議美國強行擄走一國元首，並拒絕與美國合作。

馬杜洛的支持者上街遊行。圖／路透社、美聯社、CNN

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／蔡尚晉

