美奇襲擒委國總統！專家揭中製雷達失效原因

▲美國入侵委內瑞拉擒拿總統馬杜洛，委國S-300防空系統未能啟到攔截敵機作用。（圖／中國軍網）

[NOWnews今日新聞] 美國3日對後院發動軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，震驚全球。由於委內瑞拉部署中國製雷達系統，外界紛紛質疑中國製雷達設備面對美軍入侵時失效，軍事專家對此分析指出，中國雷達在委內瑞拉數量少，且與委國的俄製防空飛彈系統整合出現困難，且委國軍人面對美軍的強大軍事優勢是否有抵抗決心，恐怕也是原因之一。

委內瑞拉受制裁 武器保修有困難

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，委內瑞拉買中國的雷達系統，但防空飛彈系統仍是從俄羅斯引進的S-300飛彈系統，是否整合上有問題，且委內瑞拉長期受到美國制裁，裝備零件能否如期、如實保修，恐怕也是問題。

廣告 廣告

林穎佑表示，有消息指出，美國可能已買通負責雷達或防空火力的官兵，使他們在美軍行動期間關機或不作回應，且委內瑞拉近年經濟狀況不佳影響，軍人可能缺乏抵抗意志，甚至傾向讓總統被帶走。

林穎佑認為，美國也可能掌握干擾中國製雷達技術，但美軍也會保持低調，不對外說明。

預警雷達數量少 美軍有效壓制委國防空能力

國防安全研究院委任副研究員揭仲受訪表示，中國提供的預警雷達或匿蹤戰機偵測雷達，也許在電子干擾環境下的效果可能不如宣傳中那麼有效。由於委內瑞拉採購的中國武器系統相對數量少，雖配備預警能力，但無法達成相互重疊的「複式配置」偵測網，導致單一雷達發現目標後，缺乏其他系統與戰機進行資訊比對，難以精確判定目標的確切距離與高度。

揭仲表示，就算委內瑞拉軍方能獲得敵情資訊，但美軍顯然透過電子戰或網路攻擊，甚至硬殺方式，切斷了預警雷達與S-300防空飛彈陣地之間的聯繫。在缺乏預警，且通訊中斷的情況下，委內瑞拉部隊因爲擔心開啟射控雷達會立刻遭到美軍防空作戰機群壓制反擊，而不敢採取行動。

揭仲指出，委內瑞拉的雷達數量少，且只有2套S-300防空飛彈系統，導致美軍能夠輕易去針對少數的雷達、少數的防空飛彈系統去找到盲區跟弱點，再加以規避或攻擊。另外，在失去預警資訊及與高層、友軍聯繫的情況下，官兵產生嚴重的孤立感與不確定感，最終導致放棄抵抗。

▲美國海軍EA-18G咆嘯者電戰機，具備強大電子戰能力，能夠干擾敵軍防空系統。（圖／美國海軍）

委內瑞拉案例推論中國防空體系脆弱 揭仲：這推論太危險

揭仲強調，不能僅憑委內瑞拉的案例就推論北京或中國大陸整體的防空體系同樣脆弱。北京周邊的防禦不會只有少數雷達，且會採複式配置、重疊，當一個雷達失效後，其他雷達還能接替任務。

揭仲指出，針對北京地區保護，還包括了預警機、衛星、無人機及資料鏈路，形成龐大且強韌的體系，中國在北京周邊的防空戰力有龐大體系，與委內瑞拉的點狀部署截然不同，不能說北京的防空體系跟委內瑞拉一樣不堪一擊，如果有這樣的推論太危險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

四叉貓列民眾黨帶職參選事蹟 黃國昌反嗆：雙標無恥到沒有下限

李麗娟遭約談恐列貪汙被告？黃國昌嗆週刊：新的一年還是沒有長進

共軍殲-20匿蹤戰機飛越恆春沒偵查到？軍事專家曝國軍偵測手段