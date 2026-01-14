美奢侈零售龍頭薩克斯環球申請破產! 國內消費結構變化成主因

美國奢侈品零售龍頭企業薩克斯環球（Saks Global）於昨（13）日晚間向法院申請破產保護，成為2026首起大型零售商破產案。 圖：翻攝自 X @unumihaii

美國奢侈品零售百貨龍頭薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）的母公司薩克斯環球（Saks Global），於週二（13 日）晚間向美國德州南區破產法院申請第 11 章破產保護。該公司在 2024 年以 26.5 億美元收購競爭對手尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）後，背負龐大債務，經營陷入困境，這也是 2026 年首起大型零售商破產案件。

今年 1 月初，馬克・梅特里克（Marc Metrick）辭去 CEO 職務，由執行董事長理查德・貝克（Richard Baker）接任，但不到兩週，貝克也離開了 CEO 位置。隨著破產申請，前尼曼馬庫斯 CEO 傑夫羅伊・范・拉蒙克（Geoffroy van Raemdonck）將在破產程序期間接任薩克斯環球 CEO。范・拉蒙克在聲明中表示，這是一個「強化公司基礎並推動轉型的重要時刻」，並承諾與新任領導層及全體員工密切合作，確保持續服務顧客與奢侈品牌。

公司同時宣布已取得 10 億美元債務人持有融資，以支援日常營運及轉型計畫，債券持有人團體也同意在破產結束後提供額外 5 億美元資金。薩克斯環球指出，這筆資金將提供充足流動性，確保公司在破產程序期間的業務穩定。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，近年來，美國消費者購物習慣發生顯著變化，部分傳統奢侈品零售商難以跟上潮流。許多消費者抱怨奢侈品價格上漲、品質卻下降，且越來越多購物者選擇直接向品牌購買，減少百貨公司等中間商角色。加上過去一年經濟不穩定、就業市場放緩及消費者信心低迷，也使零售業壓力增大。

薩克斯環球在破產前曾被報導出現支付供應商困難，導致合作關係緊張，也引發外界對公司可能破產的擔憂。該公司表示，此次破產程序將協助其「持續轉型」，並維持對顧客和奢侈品牌的服務。

