美女不刺客 許睿慈放棄連任

中正區民進黨市議員許睿慈聲明不尋求連任。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

民進黨基隆市黨部各區提名登記截止，中正區現任議員許睿慈沒有領表登記，二日她發出聲明表示將不爭取連任，市黨部還要再進行了解。

許睿慈表示，她始終相信公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。她強調，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼，制度是否因此改善，不再被認真檢視；如此氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

她不會向黨內制度挑戰，但不如傳聞，沒有領表而不去登記，也不會為省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任，當作策略工具。她聲明將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員的位置上，都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。形式將改變，但初衷不變：為大家努力，為城市盡責。

她說，公共服務不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。不因角色不同而沉默，公共服務，是一條長路，她仍在路上。