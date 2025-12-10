美女主播傳喜訊！卸妝時突被求婚 林佩潔情定交往6年男友

【緯來新聞網】中天美女主播林佩潔傳喜訊，將與交往六年的男友在12月13日登記並舉辦婚禮，林佩潔透露：「日子有請老師算過，當時也覺得 12月13日很好記，就選了。加上跟先生生日差一個月，讓他過生日時就會記得隔一個月就是結婚紀念日。」被問到是否有求婚驚喜時，林佩潔形容走的是「樸實平淡」的風格，原來男友原本打算在日本旅遊時求婚，但又怕驚喜被她破梗，乾脆在出發前一天，當她卸妝卸到一半時，拿著手機就對她認真告白，「雖然跟想像中的不浪漫不一樣，而且也讓我猝不及防，但真的很像我們的風格」。

廣告 廣告

中天主播林佩潔婚紗照曝光。（圖／中天提供）

聊到婚紗拍攝，林佩潔笑稱過程比想像中累：「比拍形象照、桌曆都還累！」拍攝時攝影師要求將身體「拗來拗去」，這對身為I人的林佩潔大呼「真的很彆扭」，加上要在外人面前深情地看向彼此，好幾次都差點破功笑出來。而令她難忘的是在草地取景，當天天氣十分炎熱又有蚊蟲，但臉上要維持幸福洋溢的神情，簡直比工作出外景還累。當看到婚紗照，林佩潔與另一半都很滿意，不禁佩服和感謝攝影團隊的專業。

中天美女主播林佩潔傳喜訊，將與交往六年的男友在12月13日登記並舉辦婚禮。（圖／中天提供）

即將成為人妻，林佩潔提及她一直對婚姻充滿憧憬，將在2025年底完成終身大事，內心也有不少期待，「經營家庭應該也是不小的挑戰，我應該可以的吧！」與另一半也有討論過生小孩的計畫，眼見身邊結婚的朋友幾乎都有小孩，林佩潔則抱持順其自然，「比較想要生女兒，但家裡養的貓就是女生，我已經感受到爸爸的偏愛，如果生女兒，地位恐怕不保。」林佩潔打趣地回應，她也觀察到自從她在社群官宣婚訊後，粉絲數立刻少了數百人，讓她哭笑不得。

中天美女主播林佩潔傳喜訊，將與交往六年的男友在12月13日登記並舉辦婚禮。（圖／中天提供）

拍起照來相當上相，林佩潔在中天2026主播桌曆中，選擇私底下最常穿的大地色、米色系服飾，希望呈現自然的一面，當拍完收到照片時，她第一時間也跟另一半分享，並詢問是否需要修圖，沒想到對方求生欲滿滿：「很好看了，這還要修什麼？」林佩潔坦言自己很多事都有選擇障礙，像是挑婚紗，好在另一半在看了四小時的換裝秀後，能給她精準的建議。



邁向人生另一階段的林佩潔，對於中天2026年的年度slogan「You are the power」覺得別具意義，她認為：「不要小看自己，你就是讓一切運轉的重要螺絲。」她也在送舊迎新之際許下新年願望：「希望與另一半成為彼此的神隊友，工作上播報、主持更行雲流水，YT節目《潔出職人開箱》獲得更多觀眾喜愛。」

更多緯來新聞網報導

潘裕文剛認愛就和別的女人超親密！女友想跟還拒絕

羅志祥遭爆祕婚經紀人還有私生子 拿出證明揭檢驗內幕