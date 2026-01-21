美女主播報一半突講冷笑話！尷尬片吸百萬人瘋傳：比冷氣團還早到

正妹主播張良瑜日前突然來一發冷笑話，在網路上吸引上百萬人瀏覽。（圖／IG@rose__0424）

在網路上經常造成轟動的美女主播張良瑜，日前正準備為新聞時段收尾時，突然講了一則冷笑話，尷尬到全場靜默不語，只留她獨自一人噴笑，可愛又逗趣的片段，在社群上竟吸引上百萬人爭相觀看，直呼「確實把自己逗笑了。」

目前任職TVBS主播的張良瑜，日前播報深夜的體育新聞，在準備收尾之前，突然要和電視機前的觀眾朋友們來場機智問答，「大家知道蛤蜊義大利麵放半年，會變成什麼嗎？答案就會變成白酒（擺久）蛤蜊義大利麵」。

突如其來的冷笑話，正當全場陷入尷尬之際，張良瑜完全不給任何空檔，立刻表示「我不管好不好笑，你們通通都要給我笑，下禮拜二開始，剛剛老王直播提醒大家，可能會有冷氣團來襲...」，結果自己反而先笑場，最後就在歡笑聲中和大家再見。

荒謬又搞笑的片段，瞬間在threads上造成熱議，還吸引135萬的瀏覽次數，大家紛紛直呼「我希望以後新聞台，都以主播講冷笑話來結束」、「禮拜二還沒到，冷氣團已經來襲」、「其實也還不錯啦，滿自然的不做作，在深夜時段應該還OK啦」、「零下12度，為什麼還要讓我刷到這個」、「後勁很強忍不住」。

對此，張良瑜也在底下表示「我決定這週再講一個更好笑的，保證不笑場」。據悉，記者出身的張良瑜，曾在東森新聞擔任氣象主播，現在則是TVBS的體育記者兼新聞主播，主要以體育、氣象播報以及賽事採訪，資歷極其豐富，除了經常現身各大國際運動賽事，手上還有「十分鐘體壇」、「鞋來開箱」等體育節目單元，憑藉風趣、甜美且專業的形象，廣受外界肯定。

