美女主播慘了！和老公聯手詐領「防疫貸款」收回扣 遭重判10年

美國鳳凰城電視一名女主播，因在新冠疫情期間協助詐領鉅額「薪資保障計畫」（PPP）貸款，遭美國德州聯邦法院判處10年徒刑，並被勒令支付高達6400萬美元（約20.5億元）賠償金，她將於下月30日入監服刑。

美國《紐約郵報》報導，這名42歲女主播霍克里奇（Stephanie Hockridge），今年6月被陪審團認定觸犯「共謀電信詐欺罪」。檢方表示，她與丈夫2020年成立「Blueacorn」公司，號稱協助小企業申請PPP貸款，卻提交大量虛假資料，並向申請人收取非法回扣。

廣告 廣告

檢方指出，該公司處理的貸款中，超過6300萬美元是詐欺性申請，兩人明知資料造假仍大量遞件，藉此牟利。霍克里奇在量刑時辯稱，她的本意是協助企業度過疫情難關，「我們當時真正想做的，是在極端混亂的時刻，幫助小企業獲得急需的資金。這是一場前所未見的危機，我的初衷一直是真誠的。」

霍克里奇曾任鳳凰城ABC15電視台主播，也曾在英國倫敦替CBS News Radio工作，還曾獲艾美獎提名，被評選為「最受歡迎主播」。她將服刑的德州布萊恩聯邦監獄（FPC Bryan），目前也關押自詡「女版賈伯斯」、涉嫌詐欺坐牢的前生技公司「Theranos」執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）等名人。

延伸閱讀

MLB/美媒評「肥約投手CP值」！山本由伸封神 陳偉殷淪反面教材

MLB/拿年輕右投去換天使主戰外野 金鶯總管：幾年前就想要

MLB/明天起開放議約！ 宋成文確定入札挑戰大聯盟