美女主播挺孕肚拍桌曆！孕期遭嫌胖 粉絲心疼急護航

懷孕期間仍堅守岡位的鄭亦真，深刻感受網友們細膩的觀察力，在還沒正式公布喜訊前，早已有粉絲在留言區猜測是不是有好消息。而隨著月份增加、肚子逐漸明顯後，有位新加入聊天室的網友直言：「這位女主播好像有點胖！要注意飲食。」結果立刻有鐵粉跳出來護航，「主播懷孕中啦！」讓她不禁又感動又好笑。她也提到，孕期中播報，時常收到粉絲留言提醒她多坐下、多喝水等，都讓她感覺十分溫暖。

中天主播鄭亦真懷孕拍桌曆。（圖／中天新聞提供）

今年的桌曆拍攝與女兒「同框入鏡」，對鄭亦真來說真的是意義非凡，「恰好在歲末留下最溫馨、也最值得珍藏的紀錄。」踏入新聞圈19年，從大學剛畢業的少女，到現在成為一名母親，她回憶，「這段歷程彷彿人生的縮影，讓我更深刻體會到生命的轉變與力量。」

此外，鄭亦真也分享女兒的胎名為「小桃」，她笑說：「因為懷孕時正逢水蜜桃盛產、而她本身又非常喜歡吃桃子。」至於正式名字，她與老公花了許多心力討論，不希望太常見，也擔心太特別會讓孩子未來覺得難寫、難唸，甚至可能被取綽號，之前有想到一個很優雅的名字，但礙於念快一點很像「流星雨」擔心未來會被拿來開玩笑，最後還是作罷。

即將展開育兒生活，讓她既期待又忐忑，鄭亦真坦言，目前還難以預想生活的變化，但在家庭上投入的時間和心力一定會比以往更多，同時也很希望能繼續兼顧熱愛的新聞工作，「最擔心的還是睡眠不足會不會影響工作。」在和老公討論過分工後，她發現兩人是很互補的組合，「我本身是夜貓子，老公則是早上六點準時起床的晨型人，這樣剛好能輪流照顧寶寶。」加上娘家與婆家都在台北，如遇臨時出差或突發狀況，雙方家人這支「神隊友」可以支援，讓她對新生活多了不少安心。





