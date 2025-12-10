美女主播林佩潔倒數嫁6年男友 想生女兒：地位恐怕不保

中天主播林佩潔（左）與另一半深情拍婚紗，好幾次都差點笑場。中天新聞提供



中天美女主播林佩潔12月13日將與交往6年的男友登記並舉辦婚禮，分享婚紗照的她被問求婚是否有驚喜時笑說走的是「樸實平淡」的風格，原來男友原本打算在日本旅遊時求婚，但又怕被破梗，乾脆在出發前1天，趁她卸妝卸到一半時，拿著手機對她告白，「雖然跟想像中的不浪漫不一樣，而且也讓我猝不及防，但真的很像我們的風格」。

談及婚紗拍攝，林佩潔笑說：「比拍形象照、桌曆都還累！」加上攝影師要求他們將身體「拗來拗去」，讓身為I人的她大呼：「真的很彆扭。」尤其要在外人面前深情地看向彼此，好幾次都差點破功笑場。而令她最難忘的是在草地取景，當天天氣炎熱又有蚊蟲，但臉上要維持幸福洋溢的神情，簡直比工作出外景還累，還好拍出來的婚紗照2人都很滿意。

中天主播林佩潔（右）與另一半拍婚紗，笑說比拍形象照還累。中天新聞提供

至於結婚日期，林佩潔透露：「日子有請老師算過，當時也覺得12月13日很好記，就選了。加上跟先生生日差1個月，讓他過生日時就會記得隔1個月就是結婚紀念日。」

即將成為人妻，林佩潔坦言對婚姻充滿憧憬，「經營家庭應該也是不小的挑戰，我應該可以的吧」！她與另一半也討論過生小孩的計畫，抱持順其自然的她說：「比較想要生女兒，但家裡養的貓就是女生，我已經感受到爸爸的偏愛，如果生女兒，地位恐怕不保。」還打趣說自從在社群官宣婚訊後，粉絲數立刻少了數百人，讓她哭笑不得。

邁向人生另一階段的林佩潔也許下新年願望：「希望與另一半成為彼此的神隊友，工作上播報、主持更行雲流水，YT節目《潔出職人開箱》獲得更多觀眾喜愛。」

