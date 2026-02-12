美女主播母在家遭綁架案 媒體再收可疑「勒索信」要求付比特幣
美國《NBC》節目《今日秀》（Today）主播古瑟里（Savannah Guthrie）的84歲母親南希（Nancy ）遭綁架。八卦媒體《TMZ》創辦人萊文（Harvey Levin）11日透露，該媒體收到了疑似勒索信的神祕電郵，信中要求以比特幣來換取綁匪的身分資訊。
萊文在《福斯新聞》的「美國新聞室」（America Newsroom）節目中透露，這封勒索信包含一組經確認的活躍比特幣錢包地址。信件寫道，「如果他們想要涉案人的姓名，那麼我要一枚比特幣匯入以下錢包」，還暗示時間非常緊迫。
這已是南希失蹤以來，外界收到的第3封疑似涉及案情的信件。但萊文也強調，不清楚信件的真實性。
報導指，最新收到的信件所提供的比特幣地址與上週寄給2家亞利桑那州圖森（Tucson）地區電視台及《TMZ》的勒索信不同。該媒體已將信件轉交給聯邦調查局（FBI）。目前1枚比特幣的價值約為6.7萬美元，超過執法部門為南希綁架案提供的5萬美元懸賞金。
南希最後一次被目擊到是在1月31日晚間，當時她被女婿送回家中。執法當局10日公布從南希位於圖森的住宅門口攝影機中取得嫌疑人的首批影像。畫面顯示，一名戴著滑雪面罩、厚手套、疑似配戴著槍套並背著背包的人，在南希失蹤當晚接近她家前門，試圖用灌木遮蓋鏡頭。
警方10日晚間曾在圖森南部的里奧里科（Rio Rico）攔下一輛灰色休旅車，拘留了聯邦快遞（FedEx）送貨司機。在搜索其住宅後，該司機未被起訴即獲釋。司機表示，自己甚至不知道南希是誰，因為他「不看新聞」。
