美女主播無預警宣布結婚！粉絲數狂掉數百人 甜蜜揭求婚過程

美女主播林佩潔和交往6年的男友修成正果。中天新聞提供

美女主播林佩潔傳喜訊，將與交往6年的男友在12月13日登記並舉辦婚禮，林佩潔透露：「日子有請老師算過，當時也覺得 12月13日很好記，就選了。加上跟先生生日差一個月，讓他過生日時就會記得隔一個月就是結婚紀念日。」林佩潔也打趣爆料，她也觀察到自從她在社群官宣婚訊後，粉絲數立刻少了數百人，讓她哭笑不得。

林佩潔的婚紗照唯美。中天新聞提供

求婚零儀式感 林佩潔卸妝一半被告白

被問到是否有求婚驚喜時，林佩潔形容走的是「樸實平淡」的風格，原來男友原本打算在日本旅遊時求婚，但又怕驚喜被她破梗，乾脆在出發前一天，當她卸妝卸到一半時，拿著手機就對她認真告白，「雖然跟想像中的不浪漫不一樣，而且也讓我猝不及防，但真的很像我們的風格。」

婚紗拍到崩潰邊緣 深情對看差點笑場

聊到婚紗拍攝，林佩潔笑稱過程比想像中累：「比拍形象照、桌曆都還累！」拍攝時攝影師要求將身體「拗來拗去」，這對身為I人的林佩潔大呼「真的很彆扭」，加上要在外人面前深情地看向彼此，好幾次都差點破功笑出來。而令她難忘的是在草地取景，當天天氣十分炎熱又有蚊蟲，但臉上要維持幸福洋溢的神情，簡直比工作出外景還累。當看到婚紗照，林佩潔與另一半都很滿意，不禁佩服和感謝攝影團隊的專業。

廣告 廣告

林佩潔與先生穩定交往6年。中天新聞提供

林佩潔談生子計畫 認若生女兒「地位恐不保」

即將成為人妻，林佩潔提及她一直對婚姻充滿憧憬，將在2025年底完成終身大事，內心也有不少期待，「經營家庭應該也是不小的挑戰，我應該可以的吧！」與另一半也有討論過生小孩的計畫，眼見身邊結婚的朋友幾乎都有小孩，林佩潔則抱持順其自然，「比較想要生女兒，但家裡養的貓就是女生，我已經感受到爸爸的偏愛，如果生女兒，地位恐怕不保。」



回到原文

更多鏡報報導

孫協志「心疼峮峮被網暴」嚴肅發聲：學會尊重別人 不捨《飢餓遊戲》4年合作夥伴送祝福

小薰美齒積欠14萬！遭爆料後連夜付款救形象 燦笑謝醫生：投資自己不會錯

「整形女王」顧婕罹癌第四期！露面曝身體最新狀況 宣布好消息