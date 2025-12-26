美女主播田村真子清晨拋震撼彈！宣布跟「他」結婚 粉絲崩潰：想躺平療傷

田村真子曾連續兩年勇奪女主播人氣榜冠軍，今無預警宣布婚訊，讓網友一片哀嚎。翻攝IG@tamura_mako_

日本TBS人氣主播田村真子今（26日）先是在IG宣布結婚喜訊，接著在晨間節目《LOVE it!》錄製現場親口報喜，一大早就拋下震撼彈，讓大票網友痛喊「心碎了」。

田村真子今在IG不好意思地說：「其實我已於日前與一名一般男性完成婚姻登記。」接著寫道，「今後也會一如往常，全力投入工作，希望能繼續為大家帶來明亮的早晨。還請大家繼續多多指教。」

田村真子透露已在日前跟圈外男性結婚。翻攝IG@tamura_mako_

田村真子也不是空口說白話，身為TBS電視台晨間主播門面的她，發文後就去錄製《LOVE it!》，錄影時主持人川島明還精心安排了祝福橋段，在節目中高喊：「田村真子小姐，恭喜結婚！」並獻花給田村真子，讓她羞說：「不好意思，真的很抱歉，這是私事。」接著才靦腆地笑說：「前陣子結婚了，對方是圈外的一般人。」原本不知情的來賓們瞬間起立歡呼，讓攝影棚現場頓時喜氣洋洋。

田村真子（右）已主持《LOVE it!》長達4年。翻攝X@tbs_loveit

連莊霸榜人氣女主播！田村真子情定圈外男

今年29歲的田村真子，自上智大學文學部新聞學系畢業後，2018年4月進入TBS任職。知性甜美的她，在2021年3月起擔綱晨間節目《LOVE it!》主持人，並在2024、2025連續兩年，在ORICON NEWS「最受歡迎女主播排行榜」奪下冠軍寶座。

田村真子十分有才華，8月底才發行寫真散文。翻攝IG@tamura_mako_

人氣很旺的她，婚訊一出也讓日本網友心碎地說：「一早就被震撼到，但還是恭喜」、「主播結婚中最有失落感的一次」、「想要躺平療傷了」全網頓時一片哀嚎。



